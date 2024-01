Javier López dio un cambio a su trayectoria como entrenador hace tres años. El hasta entonces entrenador en las categorías inferiores de la Escola de Fútbol Lalín decidió hacer las maletas y aceptar la posibilidad que se le abrió muy lejos de casa. En Granada, el técnico dezano encontró sin embargo mucho más de lo esperado. Mirando hacia atrás deja tres años de éxitos y, especialmente, innumerables experiencias ganadas.

El entrenador lalinense ejerce esta temporada como segundo entrenador de Juan Antonio Milla en el filial del Granada, el Recreativo Granada. La relación entre ambos se inició a su llegada a la cantera del equipo andaluz, en categoría juvenil. En realidad solo duraron unos meses en el cargo, ya que pronto pasaron a hacerse cargo de filial. La temporada pasada, el Recreativo Granada logró un histórico ascenso a Primera RFEF con ellos al frente, una categoría en la que este año luchan por mantenerse. “El año pasado empezamos mal. En noviembre íbamos de últimos pero remontamos y acabamos terceros. Terminamos ascendiendo en Avilés”, recuerda Javi López. “La Primera es una categoría complicada pero también es una experiencia para todos jugar contra equipos como Málaga, Castilla o Murcia”.

El técnico considera que su mudanza fue un gran acierto. “Me arriesgué y me salió bien. No sé cuál será mi futuro pero, de momento, que me quiten lo bailado”, afirma contento por la experiencia que está viviendo. “Me siento muy realizado y cada día aprendo algo nuevo de los que me rodean. Si me lo dices hace tres años te diría que era imposible. Si me hubiese quedado en Galicia no estaría entrenando a este nivel. Fuera de casa se te valora más”.

De Samuel Omorodion a Bryan Zaragoza

La cantera del Granada ha dado buenos frutos en los últimos años, con jugadores que hoy en día despuntan a nivel mundial. Javi López destaca por ejemplo futbolistas como Samuel Omorodion, a quien el Atlético de Madrid fichó pagando su cláusula, Bryan Zaragoza, jugador del primer equipo y próximo fichaje del Bayern de Munich; o Fran Árbol, portero de la selección española Sub-17. “En una cantera y un filial como este trabajas con grandes jugadores. Aquí se mira mucho más allá de los resultados”, afirmó.