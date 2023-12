David Vázquez Liste dará un salto de calidad en la próxima temporada tras confirmarse que será el copiloto de Pepe López. El estradense guiará a su nuevo jefe de filas desde el asiento de la derecha, durante el intenso programa deportivo que llevará a cabo el madrileño a lo largo del año que viene, como líder de Terra Training Motorsport. David Vázquez Liste entra a formar parte de esta forma de Terra Training Motorsport como nuevo copiloto de Pepe López. El deportista de A Estrada, uno de los navegantes gallegos más experimentados y mejor valorados, con seis títulos autonómicos y varios galardones a nivel nacional en su palmarés, se suma al equipo para competir a partir de ahora junto al pentacampeón de España.

Terra Training Motorsport continúa reforzando de esta forma su alineación de cara a “la ilusionante temporada 2024”, según su comunicado, con la incorporación de David Vázquez al ambicioso programa deportivo que va a llevar a cabo el destacado piloto madrileño, con el que ha cosechado ya tres triunfos. La temporada 2024 va a suponer un paso adelante muy significativo para Terra Training Motorsport, al convertirse en el nuevo equipo español del Mundial de Rallyes, según el portal Infomotor. Un salto cualitativo fundamental para el crecimiento y la proyección exterior del conjunto murciano y todos los patrocinadores que respaldan su programa deportivo. Después de haberse consagrado como una de las escuadras más potentes del panorama nacional, Terra Training Motorsport escala a WRC2 con Pepe López, pentacampeón de España y tercer clasificado de su categoría en la pasada edición del Rallye Monte-Carlo, la cita por excelencia de esta especialidad.

David Vázquez explica que “yo ya corrí con Pepe López una carrera hace años en Azores”. Y que “esto surge porque su copiloto tiene una oferta de otro equipo, decide que quiere cambiar de aires y se quedan sin copiloto. Como a mi me conocían me llamaron, hicimos unos test hace diez días o así y me dijeron que tenía que irme con ellos”. El estradense señala que el programa deportivo de su nuevo equipo “no se desvela hasta el día 28”, que será cuando se sepa, entre otras cosas, con qué montura correrán la próxima temporada.

El fichaje del copiloto estradense por el conjunto murciano pone en peligro su participación en competiciones regionales en 2024. “Va a ser complicado incluso para poder compaginarlo con mi trabajo”, reconoce Vázquez. El copiloto de A Estrada sí confirma que el programa deportivo de su nuevo equipo será “nacional e internacional”.

Una temporada exitosa antes del nuevo desafío

Con la temporada nacional finiquitada, y tras la publicación de la lista oficial de inscritos del Rally Ciudad de Pozoblanco, Pepe López no participó en la última cita del S-CER para centrar sus esfuerzos en el programa del próximo año junto a su nuevo compañero de A Estrada. El laureado piloto madrileño reapareció en el máximo certamen nacional, el Rally RACC de Cataluña, donde junto a Borja Rozada y a Terra Training Motorsport firmó un triunfal regreso llevándose la victoria. López también participó en La Nucía, donde un pinchazo le apartó de la pelea final cuando buscaba su segundo triunfo de forma consecutiva. Tras su regreso a la competición, el pentacampeón nacional anotó tres victorias consecutivas, comenzando sobre el asfalto del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes y sumando las conseguidas sobre la tierra de Madrid y Cataluña. López fue cuarto en La Nucía en su reaparición nacional al volante del Hyundai i20N Rally2 del preparador murciano afincado en Cantabria. A falta de confirmar su próximos desafíos junto a Vázquez, Pepe López incluso viajó a Italia para disputar el Cronoscalata di Tandalò-Memorial Nicolò Imperio-Vetture Rally 2023, donde se midió a varios pilotos transalpinos a los mandos de un Hyundai I20 R5.