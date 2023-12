La vida de Toño Rivas ha estado siempre ligada al deporte, una pasión que supo transmitir a una familia llena de deportistas. Esa especial relación arrancó con su etapa como jugador en los primeros años del Club Deportivo Estradense y continuó después con su apoyo a los equipos estradenses de diferentes deportes. Hoy, a los 83 años, Toño Rivas sigue siendo un habitual en las gradas de los campos de fútbol y pabellones locales, un apoyo que le valió una mención en la Gala do Deporte da Estrada.

–¿Sabía usted que le iban a dar esta mención honorífica?

–Para nada. Fui a la gala porque mi nieta Natalia estaba nominada como mejor deportista. Por si ganaba. Mis hijos sí que lo sabían pero no me dijeron absolutamente nada. Cuando dijeron mi nombre fue una sorpresa. Que sea algo justo o no, no digo nada. Cada uno tendrá su opinión.

–Eligieron su mención hablando del pasado del deporte local.

–Eso es por el Estradense. Yo fui la persona que firmé la primera ficha de un partido del Estradense en la competición Rías Baixas. El presidente del club era el capitán de la Guardia Civil, Federico Ramírez. Yo era muy amigo de su hijo, que también se llamaba Federico. Intentó andar con mi mujer pero yo se la saqué. A pesar de eso nos llevábamos espectacularmente. A través de ellos fue como llegué al Estradense, que empezó a jugar en 1959 en esa competición. Eran diez equipos y yo acabé como máximo goleador. Al año siguiente salimos en Preferente, y también fui el más goleador. Jugué hasta el 63, cuando me rompí la pierna. Estuve un año parado y volví a jugar. Fuimos a Carballiño para jugar contra el Arenteiro. En una plancha me volví a romper la pierna. Ahí lo tuve que dejar. Años después, cuando tenía 41 años y con Padrón como entrenador, yo solía ir a los entrenamientos. Un día vino a mi casa y me pidió si quería fichar por el Estradense pero le dije que no. A dónde iba ya calvo y con mi hijo en juveniles.

–Comentaban en la Gala que está en todos los deportes.

–Ahora me fastidió lo del baloncesto, que se metieron en la categoría más baja, pero sigo yendo a verlos con mi amigo Barreiro. Cuando llegamos ya nos sacan dos chocolates y una tarta sin decirnos nada. Ya nos conocen. Al Estradense voy todos los partidos. Este año empezaron mal pero fueron levantando un poco la cosa, así que tengo que callarme. Espero que nos salvemos. Cuando yo jugaba estaba el campo a tope. No cabía nadie en las gradas. Yo incluso tenía una peña mía, toda de mujeres. Eran otros tiempos.

–Y de todos los deportes a los que va, ¿cuál es más entretenido?

–El Estradense es donde más sufro el que más disfruto es el fútbol sala. A veces juegan muy bien, como en el último partido, cuando Kinso metió cinco goles. Nosotros le llamamos Fando, porque se parece a Fandiño. Es pequeño y calvo. Siempre vamos un grupito; . Barreiro, Remigio, Cardona y Lomba.

–Un caso diferente es el de sus nietas, Iria y Natalia Rivas, dos marchadoras que compiten a nivel nacional.

–A ellas también voy a verlas claro. Fui tres veces a Granada para el Nacional. Hubo un año que me emocioné con Iria. Recuerdo que empezó muy mal pero de repente empezó a adelantar corredoras una detrás de otra. Con la emoción lloré como un tonto de tanta alegría. Son buenas chicas, que llevan muy bien los estudios.

–Forma usted parte de una familia de deportistas.

–Tengo un tío que, según dicen, fue un gran jugador. Yo estuve en el Estradense y luego mis hijos Alberto y Carlos. También jugó en la cantera mi nieto Mario, que fue una pena que lo dejara. Su madre también era una gran nadadora. Y luego están mis nietas, que están en el atletismo.