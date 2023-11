El partido contra el Somozas afrontaba sus últimos segundos con todo decidido tras el segundo gol de Migui cuando un aficionado del Estradense se dirigía al cariacontecido meta visitante Bugy. “Esta derrota no os la esperabais”, le gritó. El portero, tras salvar en varias ocasiones a su equipo con buenas paradas, se giró hacia el aficionado. “No te creas. Algunos sabemos lo que tenéis aquí”, respondió. La anécdota sirve para reducir la distancia entre un líder que dejó de serlo y un Estradense que lucha por salir del pozo en el que lo metieron diez jornadas consecutivas sin vencer.

El domingo fue día de fiesta en el Estadio Municipal de A Estrada, No era para menos. El Estradense volvió a vencer, algo que no hacía desde el día 6 de abril. En esa fecha, el equipo dirigido por Nacho Fernández ganaba en su salida al campo del Choco por 0-1 en la antepenúltima jornada de liga. Sin embargo, para encontrar la última victoria ante sus aficionados hay que irse más atrás. En concreto al 19 de marzo, cuando ganaron por 2-0 al Gran Peña. Con tantos meses de espera no es difícil entender la alegría de jugadores, cuerpo técnico y afición después de imponerse por 2-0 al Somozas, equipo que además llegaba a A Estrada como líder de la categoría.

Este resultado supone un refuerzo anímico para los rojillos, que además han escalado una posición en la clasificación para colocarse antepúltimos. Ahora cuentan con nueve puntos, los mismos que Pontevedra B y Viveiro, en un triple empate por encima del colista Arzúa, que solo ha sumado un punto hasta el momento. Sin embargo, además de los puntos, los de David Páez se llevan el refuerzo de una gran actuación, con un partido en el que se mostraron muy superiores a uno de los equipos más duros de la categoría.

“A nivel moral es un resultado importante porque llevábamos muchas jornadas sin conocer la victoria. Creo que en la primera jornada estuvimos más lejos de lograrlo y poco a poco fuimos reduciendo esa diferencia. En las últimas jornadas el equipo ya se estaba mostrando mejor, tanto en defensa como en ataque”, valoró el técnico sarriano. “Todos necesitábamos que llegase esta victoria. Incluso yo, que nunca había vivido una dinámica de resultados sin ganar tan larga. También para los jugadores, la directiva, el cuerpo técnico y la afición. Creo que se vio una unión muy grande en el Municipal. Espero que se vuelva a repetir y que logremos hacer un fortín en nuestro campo”.

Páez señaló que estaban convencidos antes del partido de poder hacer daño al Somozas y lo lograron con una presión muy adelantada y con una buena vigilancia de Carabán y Ander para frenar los intentos del rival de jugar más directo. El entrenador sarriano considera sin embargo que todavía tienen mucho trabajo por delante y ya apuntó al importante partido en el campo del Arteixo del próximo fin de semana.