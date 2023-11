El Lalín firmó un empate sin goles en su visita al campo del As Pontes, un resultado que terminaron dando por bueno teniendo en cuenta el mal partido que realizaron. Los locales fueron los claros dominadores de un encuentro que se jugó casi en su totalidad en el campo del equipo lalinense. “No encajar goles y sumar un punto siempre es positivo pero esta vez no podemos estar contentos. Hicimos el peor partido de lo que va de temporada. No nos merecimos casi ni ese punto”, manifestó el técnico Toño González tras el encuentro.

El As Pontes superó al Lalín tanto por juego como por intensidad. Eso le permitió poner cerco a la portería de Peti y rondar en varias ocasiones un gol que nunca llegó. Los rojinegros por su parte no tiraron entre los tres palos durante la primera parte. En la segunda sin embargo tuvieron dos ocasiones que pudieron darles la victoria, primero con un remate de cabeza de Borja que detuvo el meta y luego con un disparo de Chiño que salió centrado. El entrenador del Lalín considera que ese triunfo habría sido injusto para los méritos de ambos equipos en los 90 minutos.