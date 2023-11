Borrón y cuenta nueva, a poder ser cuanto antes. Esta es la máxima del Disiclín Balonmán Lalín en su partido que esta tarde, a las 20.00 horas, le enfrenta al Calvo Xiria en el Vila de Noia de Carballo. El duelo será pitado por los asturianos Alejandro Lozano y Pablo Martínez y en él, los rojinegros esperan tener como única baja la conocida de Roberto Álvarez. “Anímicamente, yo creo que estamos aún un poco chafados después del partido del otro día contra el Teucro, y espero que no nos afecte de cara a mañana (por hoy). Al final, el resultado no fue el que nos gustaría pero la imagen fue muy buena”, asegura un Cacheda que confirma que finalmente la Española no admite la impugnación del resultado contra el Teucro por el aciago tramo final donde el Disiclín se vio perjudicado. Al respecto, Pablo Cacheda indica que ”te quedas con la sensación de que te robaron el partido, o por lo menos el empate. Son cosas que se dan en el deporte y otro día se equivocarán a nuestro favor”.

En cuanto al rival de hoy, el técnico de los rojinegros explica que “el Xiria sigue como siempre en una línea parecida a la nuestra. La temporada pasada sufrieron ese cambio generacional y lo pasaron mal. Seguro que es un equipo poco reconocible para los aficionados de nuestro balonmano porque la mitad de los jugadores no son los clásicos a los que estábamos acostumbrados. Sin embargo, las señas de identidad son las mismas, con intensidad, velocidad, penetración y un perfil parecido a nuestro estilo de juego”. Con todo, el máximo responsable del banquillo lalinista tiene claro que “todos los partidos en Carballo son muy difíciles”. Como siempre que sucede cuando Xiria y Disiclín se ven las caras, hoy habrá una nutrida representación visitante en las gradas. “Nos identifican unas señas de trabajo muy parecidas con el Xiria y, por lo tanto, hay una rivalidad muy sana y seguro que aficionados nuestros se dejan ver por el Vila de Noia”, asegura Pablo Cacheda antes del último entrenamiento. Aficionados