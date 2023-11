Iziar Barcala ha tenido poco tiempo para digerir el título de campeona de España Sub-17 que logró el pasado fin de semana. A sus 15 años su vida es un no parar entre sus estudios, sus entrenamientos en el centro de tecnificación de Pontevedra y sus competiciones. Nos atiende entre la comida y el inicio del entrenamiento de tarde, el último antes de poner rumbo a Ibiza para disputar el Internacional de España. “Cuando entré en el centro el año pasado me costó un poco compaginar los estudios y los entrenamientos pero ahora ya lo llevo mucho mejor”, nos explica al ser preguntada por esa vida sin parada. “Cada vez estoy más motivada porque veo que ese esfuerzo me está permitiendo conseguir buenos resultados”, añade. Estos buenos resultados de los que habla conforman un 2023 para enmarcar.

El camino de Iziar Barcala hasta el oro que ganó en Ibiza comenzó en la piscina. La estradense decidió iniciarse en el mundo del deporte haciendo natación sincronizada pero pronto el bádminton se cruzó su camino. “Mi hermano jugaba en el Bádminton A Estrada y yo iba buscarlo con mi padre. Allí Pereiro –entrenador del club– me venía con la raqueta y y me terminó convenciendo”, recuerda Iziar echando la vista atrás. En realidad, su salto al bádminton parecía una cuestión de tiempo y también de familia. Iziar es nieta de Rogelio Iglesias, uno de los fundadores y primer presidente del Bádminton A Estrada en el año 1994. Lo hizo para que sus hijas tuviesen un equipo en el que competir dentro de un deporte que por entonces era un desconocido. Tanto su madre como su padre pasaron también por el club, al igual que su hermano Alejandro. El caso de Iziar fue sin embargo diferente. Desde el primer momento los entrenadores del club estradenses vieron en ella una niña especial, sensaciones que se plasmaron con su primera medalla de oro nacional, en categoría Sub-13. A pesar de que tardó en desarrollar a nivel físico, Iziar se fue confirmando como una de las grandes promesas del bádminton estradense, llegando a los quince años con dos oros, tres platas y tres bronces en campeonatos de España. Su salto definitivo llegó sin embargo en el último año. La estradense se afianzó en las convocatorias de la selección nacional, con participación en el Campeonato de Europa e incluso llegó a disputar un torneo en Japón. A nivel nacional, sumó tirunfos para colocarse en el número uno del ránking nacional Sub-17 a pesar de ser todavía jugadora de primer año en la categoría. Ese camino imparable se confirmó el pasado fin de semana con un título que enciende todavía más focos sobre ella. Iziar pone ahora punto y final a la temporada con un intenso mes que la llevará al Internacional de España, seguido del Campeonato de España Sub-19 que tendrá lugar en Cartagena y para finalizar una prueba internacional en Portugal. Serán la guinda final a un año que abre una puerta gigante para el 2024, cuando ya será Sub-17 de segundo año. El carácter ganador de la estradense y su demostrada capacidad para afrontar la presión son dos de los grandes avales para apostar por ella. “Todavía le queda mejora a nivel físico y técnico” El entrenador estradense Manuel Brea valoró la evolución que ha realizado Iziar Barcala en el último año, aunque reconoció que todavía tiene mucho margen de mejora. “Iba como gran favorita y eso a veces es complicado de gestionar porque te pone más presión. Sin embargo, estuvo muy sólida, no cedió ningún set e incluso se mostró muy superior a sus rivales”, explicó al analizar el torneo nacional que realizó su pupila el pasado fin de semana. “Iziar es una jugadora que apunta mucho y que además es muy competitiva. Creo que en el último año dio un salto grande para mejor y eso se nota en los buenos resultados que está logrando a nivel nacional e incluso internacional”. Esos resultados hicieron que la estradenses fuese escalando posiciones en el ránking nacional para colocarse en la primera posición. “Llegaba como número uno y con mucha ventaja porque viene de ganar todos los másters nacionales que disputó”, explicó. “A pesar de esta victoria, todavía le queda margen de mejora, tanto a nivel físico como técnico. Como entrenador, está claro que siempre es bueno mejorar desde un oro que desde un octavo puesto. Todavía hay trabajo pero es una jugadora que pinta alto”. Brea sabe bien de lo que habla. Hace solo uno años él era el que estaba en el lugar de Barcala. El técnico fue una de las grandes promesas salidas de la cantera del Bádminton A Estrada en los últimos años, logrando varias medallas nacionales. Ahora, con 26 años, ha dejado un poco de lado el bádminton en activo –aunque sigue formando parte del Ravachol de Pontevedra– para centrarse en su labor como entrenador del Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra junto a Rafa Vázquez. “Este es mi tercer año entrenando y estoy encantado. Poder dedicarme a lo que me gustá está muy bien. Además, teniendo a Rafa conmigo es una ventaja. Aprendo mucho de él”.