Partido de la máxima el que esta tarde albergará el Arena entre el Disiclín Balonmán Lalín y el líder Lirón Teucro, dos clásicos del balonmano gallego que se enfrentarán a partir de las 19.00 horas con arbitraje de los gallegos Marcos Pérez y Alberto Fernández. El optimismo comedido reina en el bando local, donde su técnico Pablo Cacheda destaca que “seguimos en esa buena línea de actitud y de entrega incluso en el día a día. Espero que mañana (por hoy) también se note porque tenemos un partido súper complicado. Venimos de dos partidos muy buenos, en los que salimos muy enchufados”.

Para el técnico local al Teucro se le gana “cometiendo muy pocos errores. Creo que va a ser clave, llevando al mínimo nuestros errores y evitando darle facilidades para meter goles sencillos. Después, como siempre, poder defender y correr, que es donde nos encontramos nosotros cómodos y que es el guión de partido que estamos llevando en estas dos últimas semanas y que nos funciona”. Cacheda añade la necesidad de “defender con una portería a muy buen nivel, poder correr al contragolpe, tener opciones de goles fáciles, y al mismo tiempo evitar que esa rapidez no nos aboque a cometer errores”. Para el entrenador rojinegro “el Teucro se reforzó muy bien. El fichaje del portero Santana fue uno de los fichajes del grupo. El equipo tiene ahora un empaque que le faltaba hace años y un plus para poder estar ahí arriba. No me lo esperaba tan bien como hasta ahora pero sí me esperaba que creciese con respecto a la temporada pasada”.

Roberto Álvarez seguirá de baja durante unas semanas en un equipo que necesita estar hoy arropado para sacar algo positivo del duelo con los de la capital. “Estamos con ganas de volver a dar una alegría a nuestros aficionados y continuar con la racha. También espero que después de dos victorias seguidas la gente esté con ganas de vernos crecer y que nos ayuden a empujar para hacer un buen papel”, indica el responsable técnico lalinista.

Por otro lado, el Proquideza Balonmán Loriga también juega hoy como local en el pabellón de Lalín ante el Balonmán Rasoeiro, en un encuentro que dará comienzo a las 20.30 horas. Los de Lorenzo Fernández buscan su tercera victoria.

Magosto

Por último, el Balonmán Lalín celebrará esta tarde su San Martiño con un magosto multitudinario que dará comienzo a las 20.30 horas en el Arena. El menú está formado por torreznos, chorizo, pan y postre.