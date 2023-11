El EDM Baloncesto A Estrada no tendrá jornada de equipos sénior este fin de semana. El equipo masculino debía recibir al Club Baloncesto Ames pero el partido ha tenido que aplazarse al no contar con árbitros para dirigirlo. La fecha está por decidir. El equipo femenino por su parte jugará mañana en el pabellón Coto Ferreiro. Las estradenses buscan su primera victoria de las temporada a partir de las 17.00 contra el Baloncesto do Lea.

Estos aplazamientos dejarán el protagonismo en la cantera, con cuatro partidos que tendrán lugar hoy. La jornada arranca a las 10.00 con el equipo cadete, que recibe al IES Antonio Fraguas. El conjunto de Minibasket por su parte jugará a las 11.15 en Quiroga Palacios contra el Obradoiro. A las 12.00 en el Coto Ferreiro, el infantil femenino recibe al Galogrin Morado. Para finalizar, el preminimixto viaja a Pontepedriña para enfrentarse al Cluny.