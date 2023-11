Los profesionales del coaching deportivo encuentran cada vez más reconocimiento en la sociedad, llegando a ser una disciplina que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Contar con la ayuda de un buen coach deportivo permite al deportista o atleta de élite que lo requiere conocerse mejor, ganar en seguridad, además de hacer que maximice su potencial y obtenga un mejor rendimiento. Federico Martín Van Lacke Falco, Fede Van Lacke, es un exjugador de baloncesto profesional argentino que actualmente trabaja como coach deportivo en su empresa 440 Coaching. El portero lalinense del Istres, Xoán Ledo, lo ha elegido para mejorar en su rendimiento deportivo y vital.

“Empecé con un poco de expectación, no sabía muy bien qué me iba a encontrar y la verdad es que desde la primera sesión me sentí súper cómodo, me sentí escuchado y me sentí sobre todo entendido. Si hay que resumir en algo este proceso es que logré entenderme mucho más a mí mismo y logré entender por qué reaccionaba como reaccionaba, logré readaptar esas reacciones que yo tenía hacia algo que me podía ayudar y la verdad es que personalmente me ha venido genial en mi día a día, por ejemplo con mi pareja, con mi familia o con mis amigos me ha venido genial y en el deporte la verdad es que cada día me siento más cómodo conmigo”, asegura Ledo en la página web de su coach personal.

El balonmanista de la capital dezana explica que “siento que situaciones que antes jugaban en mi contra ahora las manejo mejor y día a día las puedo entrenar para que cuando llegue el momento del partido poder afrontarlas de una mejor manera y la verdad es que eso ha sido lo mejor”. Xoán Ledo apostilla que “en resumidas cuentas el hecho de conocerme a mí mismo, de conocer por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué las personas reaccionan como reaccionan, cómo son, cómo poder dialogar con alguna persona mejor que con otra, por qué la gente se toma como se toma las cosas, etcétera”.

Tras su incursión en el método de Van Lacke, Xoán Ledo indica que “la verdad es que ha sido una experiencia súper positiva que recomiendo a todas aquellas personas, no sólo que sea deportista, sino que se haga preguntas a sí mismo o que no encuentre muy bien las respuestas. La verdad es que esto ayuda muchísimo. Así que ¡súper recomendado!”. De esta forma, el portero de Lalín hace bueno el lema del propio coaching natural de Santa Fe, Fede Van Lacke, cuando asegura que “mi objetivo es ayudarte a alcanzar tu mejor versión y el alto rendimiento de tu equipo o empresa, a través del coaching y la correcta gestión emocional”.

Deportistas de élite y CEO en la clientela

En la nómina de clientes de la firma 440 Coaching de Fede Van Lacke aparecen junto al portero internacional lalinense otros deportistas y empresarios que también han querido ponerse en manos del coach argentino en busca de mejores prestaciones. En ella están Jon Azkue, jugador de balonmano que milita en el Limoges francés; Mariasun Quiñones, futbolista profesional del Athletic Club de Bilbao femenino; Luis Comendador, director de la sección de baloncesto del Atlético San Sebastián junto a Ander Vaqueriza, entrenador del Atlético San Sebastián de baloncesto, y Araceli Martín, CEO del Glam Brow Studio de San Sebastián dedicado al sector de la estética y la belleza.