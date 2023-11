Damián Peiteado se crió en un campo de fútbol. Con solos unos pocos años corría en la grada del campo de San Martiño o del Municipal de A Estrada a los que acudía para ver jugar a su padre, Adrián Peiteado. Con ese aprendizaje y esos genes Damián partía con madera de futbolista y con trece años esa sensación no ha hecho más que confirmarse. Nos citamos con él en los jardines de A Estrada para hablar de su última aventura en el Campeonato de España Sub-14, en el que ejerció como capitán de Galicia. Tras el paso por las fotos, nos atiende con nervios tras reconocer que se trata de su primera entrevista.

“Fue un torneo complicado por las selecciones a las que nos enfrentamos”, explica al hablar del campeonato nacional que disputaron el pasado fin de semana. “Fue una pena el empate contra Canarias porque merecimos más. Contra País Vasco ya fue diferente. Ellos eran muy fuertes y con mucha envergadura atrás. Dos fallos nos los complicaron todo”. A nivel individual, Damián fue capitán y titular en la medular de Galicia en ambos partidos, aunque reconoce que no fue su mejor torneo.

El centrocampista inició su andadura en la Escola Estrada de Fútbol Base, marchándose al Arosa la temporada pasada. El pasado verano, cambió de nuevo de aires, esta vez para fichar por el Celta, en el que ejerce como segundo capitán a pesar de ser su primer año en el equipo infantil. “El Celta es un equipo que está en la categoría más alta y que me gusta mucho. Siempre fue mi equipo favorito junto al Real Madrid”, explicó. “Ya me venían siguiendo desde que estaba en A Estrada y el dar el salto al Arosa en División de Honor fue un plus para interesarse”.

Damián actúa como mediocentro, principalmente con rol de pivote, aunque también juega como interior. El estradense afronta, con trece años, su última temporada en infantil y aguarda poder seguir en el cadete el año que viene. “En todos los equipos hay grandes jugadores y todos me trataron muy bien en todos lados. A mí me toca hacerme un hueco. Esto puede dar muchas vueltas de un año para otro”, afirma. Atrás quedan ya sus años en la Escola, formando parte de una prometedora generación estradense.

Y veinte años después, la historia se repite

Corría el año 2003 cuando un jugador del Callobre era convocado por la selección gallega Sub-16, algo poco habitual en aquella época, cuando las principales canteras copaban el combinado de Galicia. El elegido fue una de las mejores promesas salidas de San Martiño en esa década, Adrián Peiteado. El centrocampista llegó a disputar varios entrenamientos y un torneo con Galicia. Posteriormente, el jugador estradense puso rumbo al Lalín para pasar después por equipos como el Estradense o el Estudiantil, ya reconvertido en central, para acabar su trayectoria deportiva en el Atlético Cuntis. Veinte años después de aquella convocatoria de la selección, su hijo Damián es quien recibe la misma llamada. Como curiosidad, Adrián Peiteado fue entrenador de su hijo en su etapa inicial en la Escola Estrada de Fútbol Base.