Por primera vez en décadas Chaiti no ha iniciado la temporada con el EDM A Estrada. El veterano base de 48 años se entrena con el Meco de O Grove mientras decide su futuro. Analizamos con él cómo vivió desde dentro el final de un equipo que hizo historia en EBA.

–Pone fin a una larga historia con el EDM. Uno ya pierde la cuenta con usted.

–Llevó en el club desde que se fundó. Lo montamos la temporada 89-90 más o menos, porque yo tenía quince años. Quitando un par de años que no jugué estuve siempre en el club hasta ahora, unos 32 años.

–¿Duele dejarlo aquí?

–Sí. Me habría hecho ilusión seguir un año más pero no es una decisión que tomase yo. Es una circunstancia que se dio por todo lo que pasó este verano. La idea era seguir unos seis o siete jugadores del año pasado para tener un equipo bonito en Nacional después de esa buena experiencia en EBA pero después de varios acontecimientos se deshizo el equipo de Nacional y se quedaron solo con el de Zonal.

–¿Cómo vivieron todo lo sucedido desde dentro?

–Hasta ahora el presidente, Alfonso Sanmartín nunca se había metido en la parcela deportiva, lo cual creo que era una buena idea. Esta vez sin embargo, no sabemos el por qué, decidió que el equipo se iba a hacer como quería él. Se le dijo que era algo que no tenía sentido pero dijo que se iba a contar con la gente de la cantera del segundo equipo para Nacional. Pero ni siquiera había hablado con ellos, porque cuando lo hizo descubrió que no querían subir al primer equipo. Es gente a la que le gusta jugar pero no con las exigencias de Nacional en cuanto a viajes largos y compromiso. Al final de todo esto el EDM se quedó solo con el segundo equipo.

–Una pena acabar así después de tantos años.

–Tengo todavía la opción de meterme en el equipo de Zonal, que todavía tiene una ficha libre. Ahora mismo estoy con el equipo del Grove, que me permitieron entrenar con ellos para mantenerme en forma. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro y si podría volver algún día. Creo que lo mejor sería volver a hacer algo con lógica y con sentido. Ahora mismo creo que no hay un proyecto de futuro. No se ve un bloque de jugadores dispuestos a sacrificarse por el equipo a largo plazo y con el compromiso necesario. No ves a esos cuatro o cinco jugadores de la cantera con potencial que puedan sumar malos resultados ahora pero que mejoren con vistas al futuro. Yo lo hablé en su día con Alfonso y me dijo que tenía que ser así sin darme un por qué. O lo aceptaba o adiós. Hubo muchos que le dijeron que se equivocaba y el resultado está ahí, porque no hay equipo en Nacional.

–Por lo que veo no cierra la puerta a jugar en este equipo del EDM en Zonal.

–Las puertas nunca se pueden cerrar de todo. Nunca se sabe pero al no haber equipo precisamente decidí irme a vivir a Vilagarcía donde trabajo, así que ya no me es tan cómodo para entrenar. También está la opción del Grove, aunque es complicado. Después del año en EBA, que me costó a nivel físico, me apetecía seguir un año en Nacional, que ya conozco y donde creo que puedo estar al nivel. Este año no pudo ser.

–Con tantos años en el EDM habrá visto de todo pero siempre le pueden sorprender.

–Es cierto. Esto no lo había visto nunca. Tengo vivido muchas cosas aquí pero lo de este año creo que ha sido el colmo. Tener un equipo asentado, con buenos resultados y que viene de una liga como la EBA no entiendo que se pueda deshacer por el capricho de una persona. Si cambias porque tienes un proyecto diferente está bien pero se vio que no había ningún proyecto detrás. Todo esto fue una idea que no sé de dónde salió a última hora, teniendo que dar de baja el equipo de Nacional a falta de una semana.