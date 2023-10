El Disiclín Balonmán Lalín tiene todavía mucho margen de mejora. Eso es lo que piensa su entrenador, Pablo Cacheda, que tras la derrota del sábado en el Arena explica que “a mi me queda muy mal sabor de boca porque creo aún viendo que había cierta superioridad –sobre todo nos costaba mucho a nivel ofensivo– creo que nuestra primera parte fue bastante mala. Jugamos diez o doce minutos en superioridad y nos fuimos ocho goles abajo al descanso”. En el recreo dijo a los suyos que “estábamos perdiendo un partido por nuestros errores y no por el acierto del rival”. Y añade que “en la segunda parte, cuando ya no tienes nada que perder, el equipo siempre da todo lo que tiene y lo intenta. Faltando cinco minutos nos pusimos a cuatro goles y parecía que podíamos tener alguna opción. Al final, fue remar para morir en la orilla.”

El entrenador del Disiclín reitera que “la liga va a estar muy igualada. El fin de semana jugamos con el Reconquista, un rival que acaba de fichar a Gaby Chaparro que es un pivote procedentes del Cangas de Asobal”. Y requerido por si es ahora cuando empieza de verdad la liga, considera que “nuestra liga es todo porque para eso somos el grupo A de Primera Nacional. Habrá equipos contra los que nos cueste más que contra otros”. En este sentido, recuerda que “pagamos el desgaste físico ante el OAR y a ver si recuperamos a Bruno. Estoy convencido de que semana a semana se irá viendo una mejora en el equipo”. Superar lo sucedido el sábado y centrarse en el Reconquista es el nuevo reto de los rojinegros.