El estradense Javier Campos ha empezado con buen pie el Rally de Marruecos. El piloto y su nueva KTM 450 Rally 2024 terminaron a sólo 5 minutos del líder provisional de la prueba valedera para el Mundial que se disputa en territorio alauita. Campos fue el 80 en la general después de completar los 18 kilómetros cronometrados del primer test de la prueba. “Como no tengo ni nada que ganar ni nada que perder no me arriesgué en una zona de correr bastante”, asegura el de A Estrada. Javier Campos recuerda que su objetivo es “terminar el rally sin ninguna caída dado que que la vista está puesta en ira al Dakar.” Como no podía ser de otra manera, el piloto de A Estrada destaca el calor sofocante que ayer sufrieron todos los participantes en el rally marroquí. Hoy está previsto que se dispute una etapa de casi 400 kilómetros de enlace y unos 300 kilómetros de especial cronometrada. Campos aseguraba ayer que lo que debía hacer es “descansar lo máximo posible para dar gas” en la primera etapa. El estradense está con malestar estomacal por unas pastillas que tomó para mitigar el dolor de una muela que parece estar infectada.