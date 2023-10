Tiene solo trece años pero se desenvuelve ante los micrófonos con la misma tranquilidad con la que exprime su kart por los circuitos de todo el mundo. La vida del joven Christian Costoya va muy rápida, tanto que en solo unos años ha pasado de competir en el campeonato gallego a subir al podio de un Campeonato del Mundo Júnior. A él sin embargo no parece afectarle. Es un peldaño más en un largo camino hacia “arriba”.

Su actuación en el circuito italiano de Franciacorta ha hecho que todos los focos del automovilismo internacional se centren en el joven piloto, quien sin embargo prefiere escapar de ellos para regresar a casa. Ayer tocó viaje de vuelta después de hacer escala en Madrid y luego a Oporto para volver a Silleda en coche. Esos viajes forman parte de su día a día como piloto internacional y explican su forma de afrontar esta ajetreada vida. Metido de lleno en el ojo del huracán mediático, los medios internacionales alaban en estos días su actuación pero también llaman la atención sobre el hecho que siga viviendo en un pueblo “cercano a Santiago de Compostela”, desde el que debe realizar más de cuarenta viajes fuera de España al año. “Ya estamos acostumbrados”, nos explica su padre, Marcos Costoya, desde el aeropuerto de Madrid mientras esperan el siguiente trasbordo. Junto a él descansa Costoya, encantando de matar un poco el tiempo de espera hablando de lo que más le gusta.

“Esta semana pasó muy rápido”, reconoce el silledense al recordar todo lo vivido en el circuito de Franciacorta. “Una de las cosas más importantes fue la pole inicial, el primero entre 130 pilotos. Después, en las eliminatorias, logré mantenerme siempre entre los mejores para conseguir salir primero en la final. Ahí, el belga que salía detrás de mí tenía un poco más de ritmo y me pasó. Intenté ir detrás pero era muy rápido y se escapó. A partir de ahí tuve que ir gestionando para que los de atrás no me pillasen”. “Saliendo primero algo malo tenía que pasar para no pelear por el podio pero en un Mundial sabes que todo puede pasar. Son veinte vueltas, una carrera muy larga. El subcampeonato final es un lindo triunfo para Galicia”.

“Es mi primer podio en la FIA. Hay muchos niños que soñarían con quedar segundo en su primer Mundial. Todavía recuerdo cuando comenzaba con la formación y veía a los pilotos que competían en esta categoría. Parecía que quedaban muy lejos. Esta es además una carrera muy especial e importante. Hay mucha gente de arriba viendo lo que hacemos aquí”, afirmó en relación a la importancia de este subcampeonato en su progresión dentro del mundo del automovilismo de primer nivel. “Es importante estar siempre entre los primeros y ser muy constante. Eso es en lo que más se fijan los de arriba. ¿Hasta dónde llegaré? Es lo terminará diciendo el tiempo”.

El silledense también tuvo palabras de recuerdo para sus inicios en el campeonato gallego, algo que ahora queda muy lejos. “Año tras año esto se va modernizando más. Cuando comencé a competir en Galicia éramos diez pilotos del pueblo. Aquí hay pilotos que llegan de todas partes del mundo. Es algo totalmente diferente”, explica, ya totalmente adaptado a la vida nómada que le ha tocado vivir. “Lo llevo bien. Competimos mucho en Italia, y con el italiano es más fácil. Me cuesta más cuando toca competir en el Europeo y vamos a sitios como Dinamarca o la República Checa. Ahí ya es necesario hablar bien inglés. Lo más bonito sin embargo es que en cada carrera descubres una cultura diferente y siempre aprendes algo nuevo”.

¿Cuánto tardará en dar el salto a la Fórmula 4?

La gesta del piloto trasdezano en su primera participación en un Campeonato del Mundo Ok-Júnior ha acaparado elogios y ríos de tinta dentro de los medios de comunicación especializados en el mundo del motor a nivel internacional. En ellos se destaca la precocidad de un piloto que con trece años lleva ya varias temporadas compitiendo y acumulando victorias a nivel europeo. “La nueva joya del automovilismo español se llama Christian Costoya”, titulaba uno de estos medios, destacando que el joven piloto ya está “fichado” desde hace tiempo por Nicholas Todt, hijo de Jean Todt y agente de pilotos como Charles Leclerc o Felipe Massa. Destaca sin embargo que Todt siempre se interesó más por piloto ya formados y en monoplazas, no en jóvenes en formación todavía en karts. Eso demuestra la proyección que viene mostrando el silledense desde sus inicios, algo que también quedó patente cuando algunos de los mejores equipos del mundo quisieron hacerse con sus servicios tras deslumbrar en las finales mundiales Rotax a los ocho años de edad. Este subcampeonato en el Mundial de la FIA coloca sin embargo a Costoya en un nuevo nivel dentro del automovilismo internacional. La pregunta ahora es: ¿cuánto tardará en dar el salto a la Fórmula 4?