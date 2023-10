A partir de mañana y hasta el domingo, Christian Costoya afrontará en tierras lombardas el reto más importante de su trayectoria deportiva. El piloto silledense de Parolin disputa su primer Mundial FIA en busca de un título que le pondría en la órbita de las mejores marcas del planeta. El Campeonato Mundial de Karting FIA Mondokart.com en la categoría OK-Junior está repleto de jóvenes talentos dispuestos a hacer cualquier cosa para brillar en Franciacorta. El piloto ucraniano Oleksandr Bondarev encarna a la perfección el talento de la nueva generación con su título de campeón de Europa Junior y su primera posición en el Ranking Internacional de Karting (IKR) de la FIA frente al belga Thibaut Ramaekers. El italiano Iacopo Martinese, el británico Lewis Wherrell, el belga Dries van Langendonck y el trasdezano Christian Costoya se encuentran, sin duda, entre los pilotos capaces de lograr un buen resultado.

La prueba italiana subraya la buena situación del actual karting internacional y de las competiciones FIA Karting en 2023. Referencia absoluta, el Campeonato del Mundo FIA Karting Mondokart.com de la categoría de Costoya ha superado todas las expectativas este año en términos de cifras de participación, con 115 OK y 126. Se espera una bonita pelea entre los pilotos Junior en Franciacorta para el que será el evento emblemático de la temporada. Entre los 57 países representados, la presencia de recién llegados como Corea del Sur, Malta, Mozambique, Taiwán y Vietnam atestigua el creciente interés por la disciplina en todo el mundo.

El circuito de Franciacorta, que forma parte del calendario de Karting de la FIA desde 2022, se ha hecho un nombre en este deporte en tan sólo unos pocos años. Con una longitud de 1.300 metros, su rápido y exigente trazado presenta un desafío único. Para optimizar las prestaciones hasta el final, es necesario tener en cuenta la gestión de los neumáticos tanto en la conducción como en la puesta a punto del chasis. MG Tires es el proveedor exclusivo de neumáticos para la categoría OK, al igual que Vega para la categoría OK-Junior.

Adaptación

Costoya manifestaba ayer que “después de un año en OK-Junior ya puedo decir que me adapté más rápido de lo que pensaba, y a día de hoy ya no siento aquella velocidad de las primeras vueltas, que parecía que me salía del kart”. El de Silleda reconoce que “llegamos con posibilidades de victoria” y concluye recordando que “dentro de unos años algunos de los que corremos este Mundial de karting llegarán a la Fórmula 1, como hizo el belga Max Verstappen, y yo también sueño con llegar algún día”.