Penúltimos y sin conocer la victoria, este es el panorama del Club Deportivo Estradense tras la disputa de la cuarta jornada. El capitán del conjunto rojillo, Javicho, recordaba ayer lo sucedido el domingo en Betanzos indicando que “la primera parte fue muy igualada en cuanto a juego y un último error en el tiempo de descuento nos privó de ir empatados al descanso. Creo que nos pesó mucho. En la segunda parte tuvimos opciones con Porrúa y Fuentes, pero el gol de ellos llegó en un lanzamiento de córner”.

Javicho explica que “seguimos aún peleados con el gol porque creamos ocasiones pero no somos capaces de materializarlas. Ahora mismo solamente estando juntos y con trabajo se puede mejorar y estoy convencido de que va a ser así”. Y añade que “estamos dolidos por este comienzo de temporada que no esperábamos. Somos un vestuario unido y maduro, que estamos entrenando muy bien. Estoy seguro de que al final los resultados van a llegar. Confío absolutamente en todo el equipo, el cuerpo técnico y lo que rodea a este equipo. Entre todos saldremos de esta situación”.

En cuanto a la relación con el técnico David Páez, asegura que “no hay motivo para no estar con el míster. Confiamos en el trabajo que estamos haciendo con él. Es verdad que no nos están saliendo las cosas, que de cara a gol de momento no estamos consiguiendo ser eficaces, pero confiamos en el trabajo y prueba de ello es la predisposición de todos para el trabajo diario”.