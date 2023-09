Tras su empate inicial en Valladolid, el Inversia Seguros A Estrada Futsal debuta hoy a partir de las 18.30 horas en el pabellón Coto Ferreiro, en una segunda jornada en la que se medirá al Piensos Durán Albense, de Alba de Tormes, un equipo que manda en la clasificación de Segunda B tras vencer por 10-4 al Esteo en la primera jornada.

“Es un rival complicado. El año pasado terminaron quintos y en este hicieron siete incorporaciones. Es un proyecto hecho para cotas mayores, para pelear para estar en play off de ascenso, aunque a estas alturas supongo que todavía estarán acoplando jugadores”, explicó Oscarín al analizar el choque. “Será un partido de tú a tú en el que tendremos que igualar su intensidad. Nosotros todavía no estamos al nivel que me gustaría pero este equipo se merece una victoria por compromiso y por cómo está entrenando”.

Los estradenses no tienen a los lesionados Mauro y Pepe, ni a Peri, por motivos laborales.