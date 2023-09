A Estrada no tendrá este año carrera Nocturna. Así lo confirmó ayer el edil de Deportes, Ismael Pena, en una decisión que se veía venir tras su aplazamiento inicial el pasado mes de junio. El gobierno local ha decidido finalmente no llevar a cabo una carrera que cada año congregaba a cientos de corredores de todas las edades por las calles del casco urbano, aunque eso no implica una desaparición definitiva. Pena explicó que el objetivo es recuperarla de nuevo el año que viene, buscándole un mejor encaje en la oferta lúdica de las Festas de San Paio. Pero además, adelantó que el departamento de Deportes está trabajando en la organización en 2024 de un trail.

Se trata de una modalidad de carreras que por el momento no se habían probado en el municipio, aunque cuenta con exitosos referentes en concellos limítrofes. A Estrada cuenta con montes que pueden resultar atractivos para la organización de una prueba de este tipo, algo que ya puso sobre la mesa esta opción en los últimos años. La idea sin embargo ha ido cobrando forma para terminar por convertirse en un objetivo para el año que viene. En cuanto a la Nocturna, Pena recordó que su aplazamiento inicial el pasado mes de junio se debió a la falta de encaje a nivel logístico en el programa de las fiestas de A Estrada. El edil señaló que en sus primeras ediciones la Nocturna reunió a un gran número de atletas pero en las últimas había perdido algo de tirón, lo que achaca a la gran aglomeración de carreras en los meses de verano. “Tenemos que darle una vuelta a estas carreras el año que viene”, afirmó. Cabe recordar que la Nocturna Estradense es la única carrera popular que se seguía celebrando en A Estrada entre las cinco que llegó a haber hace unos años. El Cross Río Liñares, la Carrera del Salmón, el Desafio Vertical y el Memorial Manuel Bergueiro fueron desapareciendo, la mayor parte de ellas por falta de tirón entre los atletas. No pasaba lo mismo con la Nocturna, una competición que año tras año congregaba a cientos de participantes. El ambiente que se creaba en medio de las fiestas, con un gran número de personas animando a los participantes por las calles, y una cuidada estética y puesta en escena eran algunas de las virtudes de esta carrera. Ahora, la Nocturna Estradense se cancela cuando debía afrontar la que sería su undécima edición. Esto implica que, por primera vez en más de una década y dejando a un lado los años de pandemia, A Estrada no organizará ninguna competición de atletismo, tanto por iniciativa municipal como parte de los clubes locales. Deza, dos trails y sin carrera en las Dores La cancelación de la Nocturna Estradense llega unas semanas después de que el Concello de Lalín anunciase la cancelación de la carrera popular solidaria que cada año se organizaba en el marco de las fiestas de As Dores. Esta competición comenzó a organizarse hace casi dos décadas, reuniendo en su última edición a 358 atletas. En su cancelación el gobierno local alegó que la recaudación que se conseguía para colectivos sociales era bastante escasa. Esto supuso el punto y final a una de las dos carreras que se organizan en la capital dezana cada año, quedando solo la Carreira do Cocido, un evento que este año reunió a más de 600 atletas. Se trata ahora de la única carrera de este tipo que se celebra en la comarca del Deza. Esta reducción de carreras contrasta sin embargo con el auge de las dos competiciones de trail que se organizan en los municipios dezano, en ambos casos con el club Galaico Trail Run como promotor. La gran referencia es el Trail de Vilatuxe, una carrera con diferentes modalidades que ya se ha convertido en un referente a nivel gallego y que cada año reúne a cientos de aficionados a este deporte. El mimo que el GTR da a esta carrerera y el contar con un escenario impresionante juegan a su favor. El otro sería el Trail da Carixa, en Vila de Cruces y con paso por Silleda. De nuevo se trata de una carrera con un recorrido de gran belleza y dureza, que cada año va ganando nuevos adeptos.