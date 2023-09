La Escudería Lalín-Deza anuncia la retirada del Rali do Cocido de la Copa de España de Rallyes de Asfalto para regresar al Gallego de asfalto. En su comunicado, los responsables de la escudería señalan que tras haberse reunido en asamblea "se toda la decisión de no calendar el 28 Rali do Cocido en la CERA-Recalvi y de comunicar esta decisión a la Real Federación Española de Automovilismo". Además, la directiva acuerda "iniciar los trámites necesarios con la Federación Gallega de Automovilismo para incluir el Rali do Cocido de 2024 en el Campeonato Gallego de Rallyes". La asamblea también desea aprovechar su comunicado para "agradecer a la Real Federación Española de Automovilismo su dedicación y buen hacer de cara a esta prueba y desearle la mejor de las suertes en sus futuros proyectos".