– ¿Cómo llega su equipo al primer partido de la temporada en Segunda B?

– El equipo está bien, con ganas y entrenando con ilusión. Creo que esta semana y la pasada fueron más productivas que las primeras. Nos sirvieron para asentarnos. Sabemos que va a ser una liga complicada y que todavía no estamos a nuestro mejor nivel, con varias caras nuevas, pero creo que la disposición del grupo es buena, así que debemos centrarnos ya en conseguir los primeros tres puntos.

– ¿Cuál es su objetivo para esta temporada?

– La permanencia. Nosotros somos un equipo humilde. Hay quien dice que nos conformamos con poco pero debemos ser sensatos. Si salgo aquí diciendo que el objetivo es ascender o el play off estaría mintiendo. Es cierto que el año pasado acabamos sextos, a seis puntos del play off, pero fue la propia competición la que nos acabó poniendo en ese lugar. Somos lo que somos. Aquí nadie cobra como en otros equipos de esta categoría, que le dan algo a la gente o le buscan trabajo. Los que están en este equipo es por ocio. Esa es una buena razón para que nuestro objetivo sea la permanencia, no porque seamos peores que otros.

– ¿Contento con la plantilla creada?

– Venimos de otro verano de andar buscando gente para intentar ser el equipo más competitivo posible. Es complicado tener que andar llamando jugadores y no encontrar qué fichar. Dando vueltas y vueltas conseguimos crear un equipo compensado, con catorce jugadores, incluyendo tres porteros. El año pasado nos quedamos con doce. Nos costó pero es una plantilla joven, con ganas y que sabe de qué va esto. Es un equipo bastante bonito.

– ¿Los cambios en la plantilla implican un cambio en la forma de jugar?

– Desde que llegué hace dos temporadas creo que hemos creado una identidad propia. Apostamos por un buen fútbol sala. Queremos ser un equipo comprometido y aguerrido en defensa, pero también tratar bien el balón y ser alegres. Creo que eso lo conseguimos. Ahora vamos transmitiendo esos conceptos a los que llegan nuevos. Luego, siempre te adaptas un poco a lo que tienes y si ves que la gente nueva tiene características que puedes explota, lo haces.

– ¿Cómo ve la categoría esta temporada?

– Cada año más complicada. Aquí la gente va metiendo dinero se refuerza muy bien. Hay clubes recién ascendidos con buenos equipos. Unionistas fue el equipo que más me gustó el año pasado y va a estar arriba. Igual que Lugo o Guardo. El Parrulo siempre va a a andar por ahí. Villalba sigue con los mismo. Coruxo es un equipo para estar cómodo en mitad en tabla. Nosotros estaríamos en ese pelotón de equipos que somos medios. Luego, esto es deporte y puedes pillar una buena racha o una mala y vas más arriba o más abajo, como nos pasó la temporada pasada.En esta liga es muy complicado hacer puntos fuera. Nosotros hicimos casi todos los puntos en casa pero para estar tranquilos tenemos que ganar más partidos fuera.

– ¿Cree que no se valora todo lo que está haciendo este club?

– En este equipo hay jugadores que ponen dinero de su bolsillo para jugar aquí. Y vienen con compromiso total a entrenar y los fines de semana viajando por ahí adelante. Sin embargo, en toda mi vida en el fútbol sala, nunca vi lo que hay aquí. El trato humano y el ambiente que hay en este club es increíble. Una vez que vienes y ves todo lo que hace esta directiva para que el club en Segunda B te das cuenta que tiene mucho mérito.