La SD Cruces debe iniciar la temporada el próximo domingo recibiendo al Praíña pero a día de ayer todavía no se sabía si el club se presentaría a dicho partido. El motivo de estas dudas es la desbandada de jugadores que ha vivido el equipo de O Camballón a lo largo del último mes, dejándolos con un plantel muy mermado para competir en una categoría tan exigente. La directiva del club tenía previsto celebrar en la noche de ayer una reunión con los jugadores para tomar una decisión; o bien deshacen el equipo de Primera Autonómica para quedarse únicamente con el de Tercera o bien afrontan un año de transición en Primera, con un asumido descenso a Segunda.

La situación del primer equipo llevó a la marcha del técnico Marc Vidal, quien se mostró muy crítico con los jugadores que decidieron abandonar el barco cuando ya habían dado su palabra de continuar. “Ya tuvimos muchas bajas pero las últimas a comienzos de agosto nos mataron porque no se había contado con eso y no se buscó recambio para ellos. Nos dejaron sin margen de maniobra a esas alturas. La situación era insostenible”, afirmó el entrenador dezano. “La palabra de los jugadores ya no existe”, lamentó el hombre que cogió al equipo en descenso el año pasado y lo llevó a una cómoda permanencia. “Algunos se van porque les dan dinero en otro lado y aquí no se paga nada. Otros lo hacen para irse a jugar con los amigos o incluso para bajar de categoría y tener menos exigencia. Tanto desde el club como el ya exentrenador señalan a la gran cantidad de equipos que hay en la zona como un factor que juega en contra a la hora de completar plantilla. Por el momento, el exentrenador del Vilatuxe Migueliño se ha hecho cargo del equipo.