El día 1 de octubre Piti representará al Atletismo A Estrada en el Campeonato de Europa Máster que se celebra en la localidad italiana de Pescara. Será la tercera vez que un atleta del club acuda a una competición internacional, una aventura que analizamos con su protagonista.

– ¿Cómo surgió esta aventura internacional?

– Con el compañero y amigo con el que suelo entrenar nos planteamos el objetivo de hacer la maratón de Sevilla en el mes de febrero pasado. Nos salió muy bien, dentro del tiempo que queríamos. Una vez conseguido, siempre buscamos un nuevo objetivo, algo que solemos hacer siempre. Solemos buscar una maratón o una media maratón en el calendario. Esta vez, cuando nos pusimos a buscar surgió la idea de participar en el Campeonato Europeo Máster de media maratón. Nos cuadraba además bien, con la preparación a lo largo del verano, así que nos decidimos. Luego realizamos la inscripción y tuve que hacer la licencia nacional, que todavía no la tenía y hacía falta para poder disputar esta carrera. Paso a paso, ya estamos a falta de cinco semanas.

– ¿Dónde se celebra?

– Es en Italia, concretamente en Pescara. No es un viaje nada fácil. Vamos a tener que ir en coche hasta Santander y desde allí coger el avión porque no nos coincidía nada bien de fechas ni desde Santiago ni desde Oporto. Una vez lleguemos a Roma contamos con un coche de alquiler esperando. Luego tendríamos dos horas hasta Pescara. Son casi unas minivacaciones.

– ¿Qué objetivo se marcan?

– El mío es terminar entre 1 hora y 18 minutos y 1 hora y 20. Es un margen bastante amplio pero tuve un verano con muchas molestias, algo que me impidió avanzar como me gustaría. La idea es hacerla a un ritmo sobre 3.40 o 3.45 el kilómetro.

– ¿Cuál es su mejor marca hasta ahora en una media maratón?

– Ahora mismo es 1 hora y 20 minutos. Medias maratones ya debo llevar unas doce tranquilamente y maratón acabé tres con la de este año. Hubo un año que estuve lesionado y me cortó. En otra época también me surgió un problema de tiroides que me obligó a parar todo. Si no fuese por esos problemas seguro que llevaba alguna más.