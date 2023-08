Las redes sociales del Disiclín Balonmán Lalín anunciaron ayer el que será su fichaje estrella para la temporada 2023-2024. Se trata del pivote asturiano con raíces gallegas Víctor Hidalgo Carreira, que llega al conjunto del Arena después de formarse en las categorías inferiores del Grupo Covadonga IMG de Gijón. Hidalgo estará el lunes en el inicio de la pretemporada para ponerse a las órdenes de Pablo Cacheda.

Hidalgo explicaba ayer tras conocerse su llegada a Lalín que “yo ya tenía amigos que jugaban allí y me contaban cosas muy buenas del club. De Pablo Cacheda siempre me dijeron que era muy bueno. Yo todavía soy un jugador Sénior de primer año que voy a Lalín a aprender, a trabajar y a ganarme mis minutos. Quiero aportar al equipo de la zona que me pareció el mejor para ir a jugar. Además, me ofrecen todo tipo de facilidades para traslados con una furgoneta para ir a entrenar y ese tipo de cosas”.

Jugador corpulento con buenas cualidades defensivas, Hidalgo mide 1,89 centímetros, cumplirá 18 años en noviembre, y estudiará en la USC un Grado en Inteligencia Artificial, una carrera de cuatro años que se imparte en contados campus españoles. El pivote probó durante 15 minutos en pretemporada con la primera plantilla del conjunto asturiano procedente del Juvenil, una de las mejores escuadras de la categoría en España. Hidalgo señala que “conozco a jugadores de Lalín juveniles de segundo año y a Miguel López, que es Sénior de primer año” y recalca que “yo prefiero la defensa al ataque. Hablé con Cacheda por medio de un contacto que tengo en Galicia y justo lo que necesitaba más o menos es lo que yo puedo aportar”.

El flamante fichaje del Disiclín tiene ascedencia gallega como delata su segundo apellido (Carreira) y tal y como él mismo recuerda diciendo que “ya conozco Santiago de Compostela porque mi madre y mi familia son de allí”. Hidalgo quiere trasladar un mensaje optimista a la afición: “Mucha ilusión para esta temporada e intentar conseguir todo lo que se pueda. Yo voy a trabajar y luchar por ayudar al equipo”, dice desde Asturias.

Miguel López se incorpora al primer equipo

Uno de los conocidos de Hidalgo también era noticia ayer en el seno del Disiclín. Se trata de Miguel López Penas, que la próxima temporada formará parte de la primera plantilla rojinegra. Como señala el comunicado del club presidido por Belén Mariño, el jugador “categoría 2005, finaliza su proceso en las categorías base de la Escola del Balonmán Lalín y con mucha ilusión se incorpora esta temporada al primer equipo”. Se trata de otra apuesta más de Cacheda por la gente de la academia.

Pretemporada supeditada a la Copa Galicia

El Disiclín iniciará mañana una pretemporada que llega condicionada por el calendario copero. En este sentido, Pablo Cacheda indica que “de momento sólo tenemos planeado el partido del día 17 de Copa Galicia y otro más contra Ribadavia el miércoles 6 en Lalín”. Habrá opciones de jugar alguno más “en función del resultado de ese partido de Copa Galicia. Si ganamos jugaremos el obligatorio y si no ganamos intentaré poner otro más hacia principios de septiembre”, concluye el máximo responsable técnico del Disiclín.