Ya son cinco las caras nuevas con las que cuenta el Inversia Seguros A Estrada Futsal para la próxima temporada. La entidad estradense daba a conocer ayer mismo a la que por el momento se ha convertido en su última incorporación. Se trata del joven pívot de 22 años, Mauro Liñares, que llega al conjunto entrenado por Oscarín procedente del Stellae FS de Padrón.

El nuevo jugador azulón reconocía ayer que “me animé a venir porque me gustó que una vez que se enteraron en A Estrada que no tenía claro mi futuro, se interesaron muy rápido por mi. Además, me pareció un proyecto deportivo bastante serio, con una muy buena mezcla de veteranía y juventud. También me hablaron de que había ya varios fichajes y, por lo que me dijeron, se podía montar un equipo bastante xeitosiño y serio”.

Mauro Liñares explica que “en Padrón me hablaron de renovar pero, bueno, por distintos motivos no me compensaba seguir con ellos. Entonces, me llamó Oscarín y tengo que decir que me convenció”. El quinto fichaje del Inversia asegura que en su nuevo equipo “además de Couto, conozco a Mateo, que también es otro fichaje de esta temporada” en el cuadro de A Estrada. Además, piensa que “cinco fichajes son bastantes en fútbol sala y eso habla bien del proyecto deportivo”.

El último en llegar al vestuario de los del Coto Ferreiro manifiesta que “llevo jugando a fútbol sala a nivel Sénior sólo un par de años, pero me imagino que, aunque no iremos sobrados en el campeonato, el año pasado quedaron sextos. Lo primero será salvarse y, después, cuanto más arriba estemos en la tabla mejor, por supuesto”. Mauro Liñares se suma a los conocidos fichajes de Yago Martínez, “Cata” (O Parrulo), Mateo (Santiago FS y Alto do Vento), Barry De Wit (Países Bajos) y Iago Couto (Stellae FS), con los que ya puede contar Oscarín sin que se puedan descartar nuevas llegadas al banquillo azulón.