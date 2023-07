El equipo A masculino de Galicia se jugará hoy su pase a la fase final de los FRS GAA World Games 2023 (Juegos Mundiales de la Asociación Atlética Gaélica) que se celebran en la ciudad de Londonderry. Bretaña y Charlotte son los escollos que deberán superar los gallegos para meterse en la fase de eliminatorias del torneo británico. De igual forma, el Sénior femenino también tendrá que pelear en la jornada de hoy por entrar en la fase final de la competición.

Los Herdeirxs de Dhais, Laura Nercellas, Claudia Piñeiro, Dani Conde, Santi Rodríguez y Daniel Santalla, y Adrián Rey, que juega con Irmandinhos de A Estrada, tuvieron ayer una intensa jornada con sus respectivos equipos. Por lo que se refiere al Femenino Sénior, las gallegas consiguieron una victoria apretada frente a Quebec por un marcador de 1-4 (7) vs 1-2 (5). Mientras tanto, la Galicia B femenina firmaba tablas contra Iberia por 0-4 (4) vs 1-1 (4) y perdía contra Bretaña por 1-3 (6) a 1-1 (4).

En el caso del equipo masculino B de Galicia, victoria de los galaicos frente a Iberia por 0-4 (4) vs 0-7 (7) pero derrota muy contundente en su choque contra Australia por 4-4 (20) vs 0-2 (2). Y los Sénior ofrecieron su mejor versión con una victoria inapelable de Galicia sobre la selección de Argentina en el que hasta ahora fue el mejor partido de los gallegos. Galicia mostró intensidad defensiva y efectividad en ataque y con los lalinenses Santalla anotando 5 y Santi 6 demostrando su calidad. El marcador final fue de 1-10 (13) vs 0-1 (1).

Sin embargo, los dos enfrentamiento contra el combinado galo se saldaron con sendas derrotas tanto en el caso del equipo A masculino como en el femenino. En el primero, el marcador fue de 2 a 6 para los del gallo, y de 2-13 en el de las chicas del primer equipo.

Primera jornada

Las distintas selecciones gallegas presentes en la cita norirlandesa debutaron el lunes con dos encuentros en la primera jornada de los GAA World Games en la ciudad norirlandesa de Londonderry. El equipo A, con cuatro jugadores de la zona en su convocatoria, conseguía derrotar por un ajustado 11-12 a Canadá. En el segundo choque se enfrentaron a Gran Bretaña, la favorita para el título. Galicia perdió por un marcador de 4-7 pero realizó un gran partido.

El combinado autonómico de categoría B perdía contra Francia por 8-1 y el femenino B conseguía ganar por 3-1 a Occitania, con Claudia Piñeiro, del Herdeiras de Dhais, en el equipo. Otra dezana, Laura Nercellas, sumó dos victorias con Galicia A, frente a Camboya por 30-0, y por un marcador final de 10-1 ante Estados Unidos Hearthland.

La competición regresa hoy con partidos cruciales y con muchas opciones gallegas de estar entre los mejores en la cita norirlandesa.