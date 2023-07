El Inversia Seguros A Estrada FS ya tiene su cuarto fichaje para la próxima temporada. Se trata del ala de 32 años (cumple 33 la próxima semana) Iago Couto, que llega al conjunto del Coto Ferreiro procedente del Stellae FS de Padrón. Couto jugó con su antiguo equipo la pasada temporada 15 partidos, anotando ocho dianas y siendo siete de ellos titular. Sin embargo, el ya nuevo jugador del Inversia explicaba ayer que “a mi anterior equipo vino un entrenador nuevo que decidió no contar con varios jugadores. Yo fui uno de ellos y, nada, me llamó Oscarín y la verdad es que no lo dudé. Ya nos conocíamos y el proyecto de A Estrada pues sí que es interesante porque supone volver a encontrarme con personas con las que ya jugué, además de amigos. ¿Qué mejor no?”.

Iago Couto espera sentirse como en casa en tierras estradense porque, tal y como reconoce, “además de al técnico conozco a Romario, Moro, gente que jugó conmigo en el antiguo Lobelle”, por lo que espera que su período adaptación con los azulones será corto y eficiente. Couto confía en sentirse muy a gusto en su nueva escuadra por todos estos factores positivos. Por eso, cuando se le pregunta por su opinión sobre el proyecto que preparan para la próxima temporada, el ala responde que “me parece un equipo en el que el grupo predomina por encima de todo. Donde se ve que hay muy buen ambiente y, al final, pues todo tira para ir para allí. Es un equipo asentado y al que no lo suelen modificar mucho todos los años, y eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien en A Estrada”. Objetivos Iago Couto subraya el potencial del Inversia para el próximo campeonato y explica que “se tiene que partir del objetivo de la permanencia y después la competición dirá los objetivos reales del equipo. A partir de ahí, como digo lo que dictamine la propia competición pero sin renunciar a nada”. Además, piensa que el torneo liguero está más parejo de lo que pueda parecer porque “hay tres o cuatro equipos muy destacados y después yo creo que más o menos el resto está en un nivel similar, y cualquiera puede estar arriba o abajo. La mayoría son equipos similares”. Couto quiere “aportar experiencia y ofrecerle al Estrada FS mis virtudes al equipo, que son el uno contra uno o la calidad de pase. Sobre todo, ayuda al equipo en lo que sea. Vamos a echar una mano y a lo que me pida el entrenador”. Trabajo e ilusión son pues sus credenciales.