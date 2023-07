El Club Deportivo Estradense anunció el fichaje de Elías Reyes, el séptimo de cara a esta nueva temporada. El nuevo jugador rojillo llega al club con ilusión de hacer un gran papel durante esta temporada: “espero que sea un año bonito y que disfrutemos todos”. El argentino, que se desenvuelve principalmente como central, tuvo bastante clara la idea de venir al club y fue una decisión sencilla. “Me hablaron muy bien del club en todo momento. Estuve a punto de firmar en otro club y a última hora me llamaron de aquí y no me lo pensé”, indica el argentino afincado en Galicia desde los 3 años. “Ya soy más gallego que argentino”, comenta.

Formado en las categorías inferiores del Real Club Celta, Elías Ezequiel Reyes Kristoff (1997, La Plata) llega al club rojillo procedente del CD Choco, después de una campaña complicada en el club redondelano con el descenso de categoría “Fue un año difícil, bastante malo porque no logramos lo esperado”. El jugador argentino cuenta con experiencia en la categoría después de su paso por el Choco, el CD Pontellas y el Arandina CF. Con la llegada del sudamericano, David Páez podrá contar con un jugador polivalente que puede jugar en cualquiera de los puestos de la zaga o incluso como mediocentro de un corte más defensivo. “Me desenvuelvo más que nada como central, pero también puedo jugar de medio o en cualquier puesto de la defensa”, comenta la nueva incorporación de los rojillos. El zaguero platense tiene ganas de conocer a sus nuevos compañeros y de empezar a trabajar de cara a la nueva temporada. “A algunos de los jugadores ya los conozco de jugar contra ellos y tengo ganas de empezar”, dice Elías Reyes. Una nueva temporada en Tercera Federación que será muy competida y disputada, sobre todo con la ampliación a 18 equipos. “Este año va a ser una liga muy competitiva. y muy bonita Está el Lugo, el Bergantiños, la UD que está haciendo muy buen equipo”, señala el futbolista de La Plata, que se marca como expectativas para este año: “en primer lugar salvar la categoría y estar lo más arriba posible. Y quién sabe si poder luchar por el play-off, que sería algo muy bonito”. El conjunto entrenado por David Páez cierra así casi por completo la plantilla, a expensas de una última incorporación. Un fichaje que llegará antes de la vuelta a los entrenamientos el miércoles 2 de agosto. Una pretemporada que empezará con la primera ronda de la fase autonómica de la Copa Federación en el horizonte más próximo.