Buen fin de semana para Christian Costoya en Cremona, aunque el resultado final no fue el merecido tras lo visto en la pista durante la cuarta prueba de la Champions of the Future.. El piloto silledense de Parolin se mostró desde el jueves entre los primeros, y el viernes en clasificación firmó el cuatro mejor tiempo de los 110 pilotos inscritos. Así, en las cinco eliminatorias consiguió una victoria, dos segundos un tercero y un octavo puesto por avería de motor, que lo situó en primera fila de parrilla (segunda posición) para la prefinal de la mañana de ayer.

En la prefinal, Costoya conseguía una fantástica victoria. La suma de todas las eliminatorias más la prefinal le otorgaba el cuarto puesto para la gran final, una posición que no gustaba en el seno de su equipo. De hecho, se barajó la posibilidad de dejarse adelantar en la prefinal y no ganar para salir quinto a la final, en una mejor posición de salida, como se demostró en el resultado final donde Martinesse saliendo incluso séptimo finalizó segundo El de Silleda en la final perdió alguna posición como era de esperar y fue remontando pero en un mano a mano con Niklas Schaufler con varios adelantamientos entre ellos, Costoya forzo más de la cuenta llevando su kart hasta el límite del trazado cremonés para que Schaufler no consiguiera adelantarlo, saliéndose algo por la hierba y perdiendo muchas posiciones para acabar cruzando décimo la linea de meta. Dries Van Langendonck ganó la carrera seguido por Martinesse y Bondarev.