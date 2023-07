El Club Deportivo Estradense ha renovado al defensa Ander Bellido para la próxima temporada. Se trata de la vuelta del hijo pródigo de los de A Estrada después de que el jugador anunciara su marcha hace un mes alegando falta de confianza del cuerpo técnico. “Me precipité en su momento tomando la decisión de abandonar. Desde el club se me comunicó que había dudas con mi situación. Mi cabeza y mi ego me jugaron una mala pasada y decidí echarme a un lado cuando lo que debía haber hecho era esperar y no precipitarme”, asegura un arrepentido Ander Bellido.

El zaguero rojillo también aclara que después de su desplante “hablamos las cosas. Yo pedí perdón, pedí disculpas, y creo que es la mejor opción para todos y estoy muy contento de regresar”. En este sentido, al parecer fue crucial la conversación mantenida entre el futbolista y el entrenador David Páez para aclarar todo lo necesario y facilitar la vuelta: “El míster y yo tuvimos una conversación. Todo muy bien”, sentencia. Lo cierto es que el zaguero está deseando regresar al Estradense y asegura que “tengo muchas ganas de volver. El año pasado cuando me rompí el cruzado estaba en muy buen momento de forma. Me llevé un palo muy duro porque estaba fino. Dejar que se acabase la temporada a falta de dos meses para mi, pues me fastidió bastante. Estoy ilusionado y como digo con muchas ganas de volver”. Ander Bellido también afirma que “me gusta mucho el proyecto porque es muy ambicioso, con el que quieren dar un pasito más. Siempre con los pies en la tierra sabiendo que hay que salvar la categoría pero quizás dar un paso más de, oye, por qué no optar a un hipotético playoff. Tanto el nuevo técnico como el club parece que están apostando por ello y que tiene buena pinta. Están firmando buenos jugadores y todo pinta bien, la verdad”. Cumplirá de esta forma su quinta temporada.