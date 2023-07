Javier Iglesias Azurmendi cambiará la próxima temporada el multiusos Lalín Arena por el pabellón de O Gatañal de Cangas. El joven extremo derecho engrosará de esta manera la nómina de jugadores formados en el Balonmán Lalín con opciones de jugar en la Liga Asobal. Azurmendi aclara que en el Balonmán Cangas “jugaré en el segundo equipo, el Luceros, combinando con el primero Frigoríficos del Morrazo. Esperemos que algún día pueda jugar con el primero”.

El lalinense reconoce que “no tenía para nada pensado salir del Disiclín. La verdad es que ni me lo planteaba. Me quería ir a estudiar fuera y justo me llamó Moyano para decirme que les hacía falta un extremo derecho porque se iba Carlos. Ahí fue cuando empecé a hablar con ellos de la posibilidad de fichar”. Y asegura que “es duro dejar el equipo de tu vida. Yo creo que empecé a jugar al balonmano a los 3 años, cuando era el Deza. En juveniles me fui para el Cisne, pero terminé volviendo a Lalín”. Azurmendi se suma a Juan y Jorge en el capítulo de bajas rojinegras.

El Balonmán Lalín se despedía ayer de Azurmendi con un comunicado en redes sociales. “Hoy anunciamos la baja de nuestro polivalente extremo derecho, Javier Iglesias Azurmendi. Javier decidió emprender una nueva e ilusionante etapa deportiva en un club de categoría superior. ¡Estamos llenos de orgullo por su logro! Azurmendi ha demostrado su talento y entrega en nuestro equipo, destacándose como un jugador clave en numerosas ocasiones. Siempre hemos tenido las puertas abiertas para que nuestros jugadores crezcan en lo deportivo y persigan sus sueños. Javier encontró una nueva oportunidad para alcanzar su máximo potencial”, indica la junta directiva que preside Belén Mariño.

Los dirigentes rojinegros concluyen su emotivo escrito añadiendo que “queremos agradecer a Javier Iglesias Azurmendi por su compromiso y entrega a lo largo de los años y decirle que siempre será parte de nuestra familia deportiva y que su casa estará abierta para cuando decida regresar. Estamos felices por su éxito y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Seguiremos de cerca sus logros. ¡Mucha suerte, Javi!”.

Orgullo