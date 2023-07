Fumata blanca en el Balonmán Lalín. Como era de esperar, Pablo Cacheda González seguirá una temporada más comandando la nave rojinegra desde su particular puente técnico. “Lo normal era que en estos días se diese y el viernes cerramos todo”, reconoce el entrenador lalinense. Cacheda añade que “desde un principio tanto mi intención como la del club era la de continuar y de seguir trabajando juntos y, por lo tanto, ya llevamos prácticamente desde que acabó la temporada trabajando en la próxima”.

Cacheda asegura estar “muy contento. Si no me equivoco, esta va a ser mi quinta temporada. Creo que me siento respaldado y con la confianza del club tanto de la anterior directiva como de esta. Eso es fundamental para poder llevar a cabo el trabajo con tranquilidad. En ese aspecto desde el principio me dieron todo el apoyo del mundo y todas las herramientas posibles para trabajar”. En este sentido, hace memoria para valorar su estancia en el club: “Desde cómo empecé a trabajar en el primer equipo a como estoy trabajando ahora cada vez me siento más cómodo en una línea de trabajo que cada vez es más marcada. Creo que también se van viendo los resultados y no sólo lo digo a nivel deportivo, sino a nivel de fichas, de sumar entrenadores a la base y de tener cada vez más profesionalizada la parte deportiva del club. Vamos trabajando en la mejora del club que al final es lo que todo el mundo quiere”, explica.

El máximo responsable técnico lalinista indica que “donde queremos invertir los esfuerzos es en una gestión de la base donde se vayan sumando niños al proyecto y que cada vez tengamos una base más amplia y con más equipos de mejor calidad para dar un mejor servicio al pueblo que, además, después responde maravillosamente”.

Por otro lado, el jueves hay prevista una reunión con toda la plantilla del primer equipo de forma individual para intentar cerrar los flecos que puedan quedar. “Sé que la intención del grueso del plantel es continuar. Espero que el 85 por ciento de la plantilla siga”, afirma un Cacheda que volverá a echar mano del equipo juvenil para completar un equipo de garantías.

Un timonel con dedicación inquebrantable

La directiva que preside Belén Mariño hacía pública en la mañana de ayer la continuidad de Cacheda con un comunicado en redes sociales. En él se señala sobre el técnico que “desde su llegada, Cacheda ha demostrado un compromiso excepcional con el desarrollo individual y colectivo de nuestros jugadores. Su experiencia y conocimiento han sido fundamentales para el crecimiento y los logros alcanzados por nuestra entidad deportiva durante las últimas temporadas. Pablo dirige con pasión y dedicación el primer equipo de Balonmán Lalín desde principios de 2019”. Además, explican que “no podríamos estar más contentos de seguir trabajando junto a él y aprovechar su visión estratégica y habilidades tácticas para superar nuevos desafíos en la próxima temporada. Con su liderazgo, estamos seguros de que continuaremos elevando el nivel de juego y alcanzando nuevas metas tanto en nuestros equipos nuestra escuela como en el Disiclín Balonmán Lalín”. Y concluye diciendo que “queremos expresar nuestro agradecimiento al entrenador por su dedicación inquebrantable y por ser un verdadero ejemplo de profesionalidad. Estamos felices de que siga siendo el timonel de nuestro equipo y de los éxitos que sin duda vendrán bajo su dirección”.