El Inversia Seguros A Estrada Futsal continua anunciando novedades en su proyecto para la próxima temporada. En esta ocasión, se trata de una nueva baja en los de Oscarín que llega forzada por la imposibilidad de compaginar la presencia en el equipo azulón con tareas propias de la gestión deportiva. El que se va no es otro que Martín Varela, un veterano de los del Coto Ferreiro que entró con 18 años en la entidad y la deja ahora cumplidos los 27 años.

Martín explica que su marcha se debe “más que nada a que también estoy en la directiva del Sporting Estrada y me va a ser muy complicado compaginarlo porque no tengo tiempo para todo”. El ya exjugador azulón lamenta tener que tomar una decisión inevitable después de haber pasado tantos años militando en el conjunto estradense. Martín Varela reconoce que “en el fútbol sala aprendí muchísimo tanto durante el mandato de la anterior directiva como con esta que está ahora. Y con todos los entrenadores como Juancar, Marcos Sesar, Garabal y ahora con Oscarín; todos me ayudaron a crecer como jugador”.

En cuanto al futuro inmediato del Inversia, considera que “queda un buen grupo. Es cierto que marchamos Juan, Antón y yo, pero me habló la directiva de algún fichaje que hicieron y pienso que van a tener un equipo muy competitivo. Creo que no deberían tener problemas para salvarse e incluso para mejorar lo de este año”. Él seguirá animando a sus excompañeros.