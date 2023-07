La desgracia y una decisión muy rigurosa por parte de los jueces árbitros privaron este fin de semana a la joven corredora del Atletismo A Estrada, Arauia Al Bachere, de poder pelear por el título de campeona de España. La velocista estradense sub 18 se quedó fuera de la final de los 400 metros libres en el Nacional de Gijón después de realizar una semifinal muy completa.

Arauia Al Bachere entró décima entre las 24 clasificadas para el Nacional de Gijón, con un tiempo de 58.16 segundos. Desde su club recuerdan que “solamente ocho atletas pasaban a la final, por lo que había opciones de luchar por el sueño de ser finalista, y esas opciones pasaban por terminar tercera en la semifinal y esperar por los tiempos del resto de atletas”. Como era de esperar, la corredora del Atletismo A Estrada cumplió con creces en una carrera en la que consiguió remontar para acabar finalmente en la tercera plaza que le podía dar el pase a la ansiada gran final.

Invasión

Sin embargo, no pudo ser, ya que fue descalificada al término de la prueba. El juez árbitro decidió que Al Bachere llegó a pisar fuera de su calle en la primera curva de la serie, invadiendo el carril contrario. “Algo que en un 400 metros libres al aire libre parece muy complicado”, subrayan desde el club estradense. No hubo manera de demostrar que no fuera así, ni tampoco de demostrarnos que sí había pasado, pero “tocó de aceptar con deportividad y resignación la decisión de los jueces”, añaden desde la entidad.

Lo único cierto es que Arauia Al Bachere se entregó con esfuerzo en este nacional al aire libre, a pesar del decepcionante e inesperado resultado final causado por un error de los jueces. Un resultado que no empaña una temporada personal, la mejor a nivel global de Al Bachere, llena de éxitos para la atleta estradense. A destacar el subcampeonato gallego de 400 en pista cubierta, el campeonato autonómico de 400 al aire libre o el subcampeonato regional de 200 al aire libre, entre otros muchos éxitos deportivos de una corredora que cada año que pasa mejora sus prestaciones.