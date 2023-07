David Páez ya tiene el lateral izquierdo que buscaba en este mercado estival para el Club Deportivo Estradense. Dani Prada se ha comprometido por una temporada con los rojillos después de aceptar la oferta. El defensa castellano explica que “quería salir un poco de aquí, de Madrid, y estuve hablando con unos amigos míos que jugaron en el Viveiro. Me hablaron muy bien de aquello, estuve por allí hace poco, y me gustó la idea. Necesitaba un cambio de aires”. El sexto fichaje de los de A Estrada rebela que “tuvimos un primer contacto hace tiempo y también recibí ofertas de otros clubes. En el último momento, me escribió David para decirme que estaba interesado. Me habló mucho del Estradense y de su humildad. Dije que sí enseguida”. Y añade desde la capital de España que “tengo muchísimas ganas de empezar; deseando que empiece la pretemporada para unirme a ellos”.

Daniel Prada (1994, Ciudad Real) llega al Estradense procedente del CD Móstoles, habiendo jugado antes en el CD Marchamalo de Segunda RFEF. El lateral izquierdo cuenta con una amplia trayectoria en la categoría, y destaca por su seguridad y velocidad por la banda, lo que le permite también jugar como carrilero. Dani Prada se formó como jugador en las categorías inferiores del Atlético Metropolitano y del CD Ciempozuelos, mientras que en la temporada 2013-2014 debutó en la categoría senior en las filas del Pozuelo CF, en Tercera División. En la siguiente etapa formó parte del Mora CF, también disputando Tercera División, esta vez dentro del grupo de Castilla-La Mancha. Cabe recordar que el técnico rojillo señaló recientemente a FARO que su pretensión inicial es contar con una plantilla de 21 jugadores, dejando una ficha libre para alguna posible incorporación en el mercado de invierno. Para cumplir este objetivo aguardaba poder cerrar cuatro fichajes más, aunque reconocía que no tenía “prisa” por hacerlo. La intención de David Páez es reforzarse con dos centrales, un mediocentro defensivo y un lateral izquierdo, que es el puesto que ocupa Dani Prada a largo de su trayectoria deportiva. Por contra, considera que la parte de arriba cuenta ya con muchas opciones, entre las renovaciones y la llegada de Piñeiro, José Sobrido y Nacho. Todos ellos saben que la pretemporada dará comienzo el día 2 de agosto, una vez que la federación ya les confirmó que el inicio de temporada será el 10 de septiembre. Falta por conocer el calendario definitivo de partidos amistosos previos al comienzo del campeonato liguero.