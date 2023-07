El nuevo entrenador del Estradense, David Páez, se mostró contento con los avances en la confección de la plantilla. A falta de un mes para iniciar la pretemporada el técnico ya cuenta con un plantel de 17 jugadores, de los cuales 12 siguen de la temporada pasada y 5 son nuevas incorporaciones. El técnico señaló que su intención inicial es contar con una plantilla de 21 jugadores, dejando una ficha libre para alguna posible incorporación en el mercado de invierno. Para cumplir este objetivo aguarda poder cerrar cuatro fichajes más, aunque reconoce que no tiene “prisa” por hacerlo.

“Ya tenemos 17 jugadores y el mercado todavía está empezando. Estamos hablando con jugadores y cerrando detalles. Queremos acercar y no tenemos prisa. Hay todavía muchos jugadores interesantes en el mercado”, afirmó David Páez, quien apuesta por emplazar esas incorporaciones en la zona defensiva, donde cuenta con menos efectivos. Su intención es reforzarse con dos centrales, un mediocentro defensivo y un lateral izquierdo. Por contra, considera que el parte de arriba cuenta ya con muchas opciones, entre las renovaciones y la llegada de Piñeiro, José Sobrido y Nacho.

Cuerpo técnico

Mientras se da forma a la plantilla, David Páez también trabaja para cerrar su cuerpo técnico. Así, el técnico anunció que su segundo entrenador será Rubén López, quien ya fue su ayudante en la Selección Gallega y en su última aventura en el Alondras. López dirigió además el año pasado a los juveniles del Boiro, a quienes llevó al ascenso.

Como analista contará con Raúl Fernández, mientras que el preparador físico del equipo seguirá siendo el estradense Manuel Blanco. David Páez quiere ahora cerrar su cuerpo técnico para esta temporada con la incorporación de un entrenador de porteros.

“Debemos tener los pies en la tierra”

El entrenador del Estradense anunció que la pretemporada dará comienzo el día 2 de agosto, una vez que la federación ya les confirmó que el inicio de temporada será el 10 de septiembre. El entrenador de los rojillos todavía no tiene calendario de amistosos pero espera poder disputar el mayor número posible de partidos contra rivales de categorías superiores, “para que nos exijan”. El técnico también se refirió a las expectativas generadas por las renovaciones realizadas y la suma de refuerzos ilusionantes, algo a lo que ayuda las expectativas de los propios jugadores de pelear por meterse en el play off. “Debemos ir jornada a jornada. El primer objetivo siempre será salvarse y luego, ya veremos”, afirmó al tiempo que recordó la entidad y la historia de algunos de los equipos a los que tendrán que enfrentarse esta temporada en Tercera División. “La ilusión y la ambición la vamos a tener pero siempre hay que mantener los pies en la tierra”, añadió el técnico del Estradense. La Tercera gallega volverá esta temporada a una liga de 18 equipos y no de 16 como la pasada, lo que aumenta el margen de error.