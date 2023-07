El Estradense ya tiene recambio para Cascallar en la portería. El club rojillo presentó ayer a su nueva incorporación, el portero vigués Israel Salgueiro, un hombre que llega procedente del Sigüeiro. Formado en las categorías inferiores del Celta el meta pasó por equipos como Rápido de Bouzas, Pontellas, Arenteiro, Sariñena, Arzúa, Colunga y Portonovo. El portero recordó que hace años tuvo contactos con el Estradense, aunque no llegaron a fructificar. Ahora llega al equipo de A Estrada con 28 años y con el objetivo de pelear por la titularidad con Coke, dueño de la portería del equipo rojillo los últimos años.

“Es un club que siempre me gustó cuando me enfrenté a ellos. De las opciones en Galicia era una de las que más me llamaba. En varias ocasiones intente venir y finalmente lo logré este año”, explicó el portero en su presentación. “Conozco a Coke de verlo jugar. En este puesto siempre te tienes que medir con otros compañeros pero hay que hacerlo con compañerismo”. Israel tiene todavía pendiente una charla con David Paéz para conocer las intenciones el entrenador. “Creo que se está haciendo un buen equipo. Hay un proyecto muy interesante”, añadió.

Con la llegada de Israel el Estradense aumenta su plantilla hasta los 17 jugadores, con 12 renovados y 5 nuevas caras. La intención del club es incorporar todavía varios jugadores más, especialmente un mediocentro defensivo, dos centrales y un lateral izquierdo. En la parte de arriba del equipo se considera que ya están cubiertas todas las posiciones con varios jugadores en cada puesto.