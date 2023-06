El Estradense anunció ayer su cuarta incorporación para la próxima temporada. Se trata del joven mediocentro vigués Raúl Paz, un hombre que las dos últimas temporadas militó en el Alondras. Allí coincidió la temporada pasada con el nuevo entrenador del equipo rojillo, David Páez, quien ha sido clave en su fichaje. “El míster se puso en contacto conmigo para ver si podía venir. Él me ofreció mucha confianza en el tiempo que coincidimos en Cangas”, reconoció, al tiempo que destacó las buenas referencias que tenía del Estradense. “Todos me hablaron bien de este club y aquí hay gente con mucha calidad”, argumentó.

Raúl Paz contaba con una oferta para seguir en el Alondras un año más que terminó rechando. “Lo hice porque me apetecía cambiar y seguir creciendo, aunque eso implique irme un poco más lejos de casa. Ahora estaré más centrado en el fútbol. Veremos cómo sale”, explicó. “Me parece que el Estradense está creando un equipazo, con mucha gente joven que, como yo, tendrá muchas ganas de hacer algo importante”.

El Estradense ha anunciado que la pretemporada dará comienzo el día 2 de agosto, con el inicio de la liga marcado para el 10 de septiembre. El presidente del club, Toño Camba, se mostró contento por cómo marcha la creación de la plantilla, con 16 jugadores ya a disposición de David Páez. “Queda alguna cosa por apuntalar, especialmente en la parte de atrás. Tenemos que fichar dos centrales, buscando uno de ellos que también pueda actuar de lateral izquierdo, y también un mediocentro”, argumentó. “Creo que con eso el equipo estaría casi completo. A estas alturas ya tenemos mucho avanzado”. Camba tampoco quiso marcar un objetivo claro al este equipo. “Está claro que cuando luchas por estar en el play off evitas otras cosas. Nadie le va a meter esa presión al entrenador pero sería muy bonito volver a estar en una fase de ascenso. No es el objetivo pero eso no quita que luchemos por lograrlo”.