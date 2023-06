El Estradense cerró ayer el capítulo de renovaciones y lo hizo con una de cal y otra de arena. La buena noticia es la continuidad del Juan Rey “Juanín”. El mediapunta estradense, que viene de proclamarse campeón de la Copa Regiones UEFA con Galicia, contaba con varias ofertas sobre la mesa, aunque finalmente decidió quedarse en casa en la que será su sexta temporada en el club, la quinta consecutiva. La mala noticia es la marcha del central-lateral Ivi. El jugador, que llegó al Estradense a mediados de la pasada temporada, se marcha de nuevo al fútbol de Castilla-León para enrolarse en las filas del Real Ávila de Tercera División.

Juanín reconoció ayer que el proyecto que se está creando en A Estrada tras la llegada de David Páez al banquillo fue una de las razones que lo animaron a renovar a pesar de las ofertas que tenía. “Con el nuevo míster recuperamos un poco esa energía y las ganas de hacer las cosas bien. Será bonito pelear por estar de nuevo en el play off de ascenso”, afirmó. Otro de los factores clave fue el hecho de quedarse en casa. “Estoy contento aquí, al lado de casa. Además, la temporada que viene será la del centenario y me gustaría esta aquí para vivirlo”, argumentó.

Ivi por su parte reconoció que le habría gustado seguir una temporada más en el Estradense, aunque no lograron llegar a un acuerdo. “Estoy muy contento de mi etapa en A Estrada. Mi intención era renovar pero finalmente no pudo ser. Aquí me sentí cómodo y con confianza y me encanta el fútbol gallego. Ahora volveré a Castilla-León”, manifesto el central, que hoy aguarda ser presentado por su nuevo equipo.

Catorce jugadores

Tras la renovación de Juanín, el Estradense cuenta con una plantilla de catorce jugadores: Coke, Ángel, Yosi, Carabán, Óscar, Javicho, Raúl, Migui, Brais Calvo, Juanín, Porrúa y Fuentes, todos ellos renovados, a los que hay que sumar a los fichajes Nacho (Alondras), Piñeiro (Florida) y Sobrido (Celta C). Son baja Cascallar, Ánder, Mateo, Uriol, Ivi, Vicente, Mella, Miguel y Sanabria. El club tiene previsto realizar la presentación de dos nuevas incorporaciones en los próximos días.

Estos fichajes son claves en un equipo que en estos momentos cuenta con posiciones muy descubiertas. Es el caso del puesto de central, donde solo cuentan con Carabán, o el lateral izquierdo, con Óscar, como único hombre específico tras la marcha de Mateo. Coke también figura como único portero, aunque se podría apostar por algún jugador de la cantera para el puesto. Además, también será necesario refozar la medular por las bajas de Mella, Miguel y Vicente. Más cubiertos están los puestos de ataque, reforzados con las tres incorporaciones realizadas hasta el momento.