El Club Deportivo Estradense de David Páez se parece cada vez más a lo que quiere el nuevo técnico rojillo. Si la semana pasada se anunciaba la incorporación del goleador José Sobrido, ayer, la directiva de Toño Camba hacía oficial la llegada de un jugador que conoce a la perfección los métodos del entrenador del Estradense después de estar a sus órdenes la pasada temporada en el Alondras. Se trata del catalán Nacho Rosillo, que llega al Novo Municipal tras su temporada con los de O Morrazo.

Rosillo es un futbolista veterano, de 35 años de edad, que procede del conjunto rojiblanco cangués, a donde llegó del Penya Esportiva Sant Jordi, de Ibiza, con el que había disputado las dos anteriores temporadas en el grupo balear de la Tercera División. El jugador catalán nacido en Barcelona se formó en las categorías inferiores del Europa y posteriormente ha estado en clubes como el Martorell, AE Prat, el propio Europa, Vilafranca, Grama, o incluso en el Sant Juliá de la Primera División de Andorra.

El ya nuevo jugador rojillo se desenvuelve en la posición de extremo derecho, pero tampoco le es ajena la posibilidad de actuar como delantero centro. El año pasado disputó un total de 30 encuentros con un balance de 6 goles en su casillero particular. Los informes que se manejaban cuando llegó a Cangas fueron positivos y hablaban de un futbolista con velocidad y llegada y que no está exento de gol. Su experiencia –acumula nueve temporadas en Tercera División y otras tres en Segunda B– es también un plus para su fichaje en el equipo de A Estrada. En el Alondras compatibilizó su función como jugador del primer equipo con el de preparador físico de los juveniles de Liga Nacional, ya que tiene titulación para poder ejercer como tal.

Experiencia y confianza

Nacho Rosillo se mostraba ayer muy ilusionado con su llegada al Estradense. El ariete catalán reconoce que lo que le decidió a aceptar la oferta rojilla fue “la confianza en David Páez, que el año pasado revirtió una situación complicada y su buen manejo del vestuario, lo que me hace pensar que puede ser un año muy bueno”. En cuanto a la posibilidad de seguir con su labor de formador de cantera, también, en A Estrada Rosillo explica que “me comentaron la opción de entrenar a alevines o infantiles y a mi me gusta mucho, así que no lo dudé”. El nuevo delantero del Estradense indica sobre lo que está por venir en el Novo Municipal que “he hablado varias veces con Páez sobre lo que quiere hacer y con los jugadores que quiere, y creo que es un proyecto que puede salir bien”.

Por último, sobre su aportación al equipo por el que acaba de fichar, Nacho Rosillo considera que “por la posición que me toca me gustaría sumar muchas asistencias y goles, pero espero aportar mi granito de experiencia y sobre todo mucha garra y buen humor con los compañeros”. El nuevo fichaje del Club Deportivo Estradense no pudo ayer ser presentado porque se encuentra fuera de Galicia.