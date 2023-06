Beltrán Rivas Mosquera es una de las perlas de la cantera del Club Atletismo Deza. Su plusmaca en triple salto lo coloca en la élite de este deporte tanto en Galicia como en el resto del territorio nacional.

–¿Cuánto tiempo lleva formando por parte de Atletismo Deza?

–Llevo diez años con ellos pero lo que es competir en pisto llevo más bien siete años. Yo corría también pero sí que es cierto que llevo haciendo mucho tiempo salto de longitud y altura para mí aún es más nuevo. Si no recuerdo mal, longitud fue de las primeras pruebas que hice cuando empecé. En estos momentos me estoy enfocando más en los saltos porque me encuentro muy a gusto con ellos.

–Supongo que le pilló por sorpresa el nuevo récord gallego.

–No, la verdad. Es que triple salto tampoco hice mucho, pero a mi en el momento del salto ya me dio la impresión de que había hecho una marca bastante buena. De todas formas, no tenía ni idea de lo que pasó en el momento.

–¿Cómo fue ese momento que ya es historia del atletismo de base gallego?

–Lo que suele pasar en estas pruebas es que generalmente se tarda un poco en saber si es un récord o no. En este caso, alguien llamó al entrenador para decirle que se había batido una marca que llevaba muchos años sin ser superada. Si te soy sincero, a mi familia le gustaría conocer al chico que hizo esa marca hace tanto. Sería genial indagar quién es el chico.

–¿Cuál es el siguiente paso después de lo hecho en O Barco?

–Para el año tengo en mente empezar con las combinadas. Además, el campeonato de España será diferente de lo que tuvimos hasta ahora. Ya no serán tres pruebas combinadas y eso hace que me tenga que especializar en una en concreto obteniendo una buena marca. Después hay otras combinadas con más pruebas incluidos los lanzamientos. Por todo esto, tengo que empezar a entrenar en concreto con los lanzamientos.

–En eso cuenta con un buen maestro en el club, ¿no?

–Sin duda, en el Atletismo Deza contamos con un lanzador muy bueno y que además es el presidente de la entidad, como es Iago Pazos. En este sentido, sí que es verdad que poder contar con él es todo un privilegio que hay que aprovechar para seguir mejorando.

–Después de lo sucedido en el Gallego, ¿cómo se ve ahora en el ámbito nacional del triple salto?

–Recientemente, fui séptimo en el Campeonato de España Sub 14 de Combinadas celebrado en León. En el Nacional, en vallas pienso que es en lo que más destaco, pero como te digo voy a hacer también las combinadas y no sé si en el triple salto también podría a lo mejor seguir mejorando a medida que vaya pudiendo entrenar después de la marca conseguida en Valdeorras. Son cosas que habrá que asumir conforme vayan pasando los entrenamientos.

–Desde el Club Atletismo Deza se lleva haciendo hincapié desde hace tiempo de la necesidad de mejorar las instalaciones, ¿coincide con esa opinión de la entidad?

–Por supuesto. A mi me gustaría tener las mismas oportunidades y las mismas condiciones que otros tienen en Lalín con las instalaciones y las pistas. Hay que tener en cuenta de que en Lalín tenemos tantos deportes como fútbol, balonmano, kung fu, rugby o baloncesto que pueden contar con buenas instalaciones. Nosotros los de atletismo tenemos carencias en Lalín.

–Aunque usted brilló de manera especial en Valdeorras, el resto de sus compañeros tampoco lo hicieron nada mal, ¿no?

–Es que tenemos un gran equipo con muy buenos deportistas y eso tarde o temprano se refleja en resultado como los obtenidos.