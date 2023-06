El Club Deportivo Estradense anunció ayer lo que su presidente califica como un “fichaje mediático”. El conjunto rojillo se ha hecho con los servicios de José Francisco Sobrido González (Ribeira, 1988), un delantero que llega para aportar gol al nuevo proyecto capitaneado por David Páez. Sobrido empezó en el Xuvenil de Aguiño, en Ribeira, dónde estuvo hasta infantil. Lo fichó el Real Club Celta para el equipo cadete, dónde llegó hasta juvenil de División de Honor. La temporada siguiente hizo la pretemporada en el filial y terminó cedido en el Compostela. Tras el año de Santiago, a Sobrido le llegó una oferta del Alavés y no lo dudó. Primero jugó en el San Ignacio, en Tercera que es filial, y la temporada siguiente en el Alavés B en Segunda B. Arenteiro y Celta C Gran Peña fueron sus últimos equipos.

El flamante nuevo ariete del Estradense fue presentado ayer en el Novo Municipal. “Lo que me ayudó a decidirme fueron las conversaciones que mantuve tanto con el entrenador como con su segundo. Yo lo que busco es algo competitivo y que te llame a ir todos los días a entrenar. Me gustan los equipos que compiten en todos los partidos”, asegura.

Sobrido cree que “lo que más me define son la potencia y la velocidad. Juego tanto en punta como en banda. Soy un futbolista con gol, aunque este año no tanto”, y sobre sus nuevos compañeros dice que “los conozco de nombres y sé quiénes son la gran mayoría pero no de relación personal”. Sobrido desvela que “Páez me dejó claro que vamos a competir todos los partidos porque la idea que tienen ellos es de un equipo desde la portería hasta la delantera. Que todo el mundo trabaje y, después, el modelo de juego y eso ya se irá estableciendo a medida que avance la pretemporada. Yo voy para pelear desde el principio porque tengo claro que lo de ser titular nunca se puede dar por hecho. Simplemente entrenar, pelear y que venga lo que uno se merece”.

Por otro lado, también ayer se daba a conocer la baja del mediocentro Miguel Fernández Rodríguez, mediocentro. El ya exjugador rojillo reconoce que “aún no tengo equipo fijo pero alguna cosa sí que hay en Tercera y, también fuera”. Y sobre su reciente marcha explica que “hablé yo con Toño (Camba) y la baja fue consensuada entre ambos. Me llevo un gran recuerdo de aquí porque fue un año muy bueno a nivel personal en el Estradense”.