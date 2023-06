El Estradense sumó ayer dos nuevos efectivos a su plantilla para la próxima temporada. Por un lado, el club anunció su primera incorporación y se trata de un viejo conocido. El delantero de Noia José Piñeiro regresa a A Estrada un año después de dejar el equipo para irse a jugar con la Universidad de Lynn, en Florida. Por otro, el presidente, Toño Camba, anunció la renovación de Migui. De esta manera David Páez ya cuenta con un plantel de diez jugadores.

“Estuve un año en Estados Unidos con una beca para jugar allí en una universidad. Fue una experiencia, tanto deportiva como académica, pero también a nivel vital”, explicó el delantero en su presentación en el Municipal de A Estrada. “Allí conocí un fútbol distinto. En general es un fútbol más directo, aunque eso depende un poco de la universidad en la que juegues. En la gran mayoría de equipos los jugadores éramos de fuera, había pocos estadounidenses. En nuestro caso, nuestra forma de jugar no se adaptaba mucho a mis cualidades. Me decepcionó un poco”.

“Aquí parece que no cambiaron muchas cosas. Hay nuevo entrenador, al que no conozco mucho, pero sí a gente de su cuerpo técnico, con la que tengo mucha confianza. Esperemos que sea un año bonito. Estaría bien volver a jugar un play off”, explicó un jugador que vivirá su cuarta temporada en el club. “Parte del vestuario no está. Faltan gente como Brais Vidal, Martín, Ánder o Mateo, con los que hacía buenas migas pero siguen amigos como Juanín, Carabán, Javicho... está bien llegar y que no sea todo nuevo”.