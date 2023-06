Jugadores que vistieron la camiseta de la Sociedad Deportiva Piloño junto a entrenadores y directivos que pasaron por el club se reunieron el pasado viernes para celebrar una cena para el recuerdo. Cuando se cumplen tres años de la desaparición del club dezano, este encuentro sirvió para poner en valor la historia de un equipo pequeño que logró hacerse un hueco durante varias temporadas consecutivas en Primera Autonómica y que culminó su hazaña con su victoria en la Copa do Sar de la temporada 1996-97.

“Juntamos 33 personas que no es nada fácil con las fiestas que hay, aunque muchos no pudieron por otros compromisos. Esta reunión valió para volver a verse y para tener un especial recuerdo de los ascensos de categoría logrados y también de la 50 edición de la Copa do Sar que la Sociedad Deportiva Piloño consiguió en Santa Isabel contra la UD Bastavales (3-1)”, explicaron desde la organización de este evento. Ese trofeo fue un hito histórico de un club fundado en abril del 1996 por vecinos de Piloño en el Campo de Piloño “Os Píos”, un campo que ahora se utiliza para disputar en él concursos de hípica.

Durante esta esperada cena hubo muchas tertulias y recuerdos de años gloriosos. Entre bromas y muchas risas, terminó siendo una noche que supo a poco y que todo apunta a que se volverá a repetirse en el futuro.

La organización de este evento y los asistentes quisieron agradecer a todos los jugadores, entrenadores, directivos y afición de la Sociedad Deportiva Piloño. “Juntos vivimos grandes tardes de gloria, ascensos y el trofeo soñado y que pocos clubes tienen, nuestra copa número 50, la Champions más especial de todas”.

Desaparición del club

Fue en el año 2000 cuando el Piloño desapareció definitivamente. “El club tuvo que desaparecer después de temporadas sucesivas sin poder renovar directivas, fichar jugadores y tener mas medios para seguir luchando”, recordaron los promotores de este reencuentro. Tras varias temporadas en Primera Autonómica, el Piloño se encontraba en una situación crítica, con la directiva dirigida por Toño Mosquera realizando una petición de relevo que resultó infructuosa en varias ocasiones. Ante esta situación, el Concello de Cruces medio para encontrar la solución más lógica.

El Piloño fue absorbido por su vecino, la Sociedad Deportiva Cruces, una entidad que contaba con la principal cantera del municipio pero que sin embargo tenía a su equipo sénior en Segunda Autonómica. De esta manera, el Piloño cedió su plaza al Cruces, que creó un equipo A en Primera y un B en segunda. Además, muchos jugadores del Piloño se quedaron en el Cruces, en un trasvase que resultó más fluido de lo esperado a pesar de las reticencias de algunos socios.

Ese fue el final de club que logró caminar entre gigantes de la mano de una plantilla en la que se dieron cita algunos de los mejores jugadores de la comarca dezana. Para el recuerdo quedará su historia, la de un equipo humilde que se empeñó en ser grande y lo terminó logrando.

Una copa que puso al club entre los mejores

El Piloño protagonizó importantes momentos deportivos a lo largo de su historia, como su llegada a Primera Autonómica. Sin embargo, un momento especial para sus aficionados fue la victoria en la Copa do Sar de 1997 ante el Bastavales. Fue un choque agónico y con tintes épicos en el que los dezanos se vieron arropados por una afición volcada.