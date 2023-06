El Estradense anunció ayer una renovación importante, la del central de Vedra Pablo Carabán, un hombre que de esta manera vivirá su sexta temporada consecutiva en el club. El defensa ha sido un jugador clave para el equipo en los mejores años de su historia y su continuidad quería cerrarse cuanto antes, especialmente tras su buen papel con Galicia en la fase final de la Copa Regiones UEFA.

“Todo se aceleró una vez acabó el torneo. El presidente ya casi no me dio tiempo a nada. La verdad es que fue rápido. Aquí siempre estuve muy cómodo y el club siempre cumplió conmigo”, afirmó el central una vez cerrado el acuerdo. Carabán destacó además un factor clave a la hora de seguir un año más en el Estradense, el grupo. “Aquí estoy al lado de casa y a lo largo de estos años tengo muchos amigos. Eso es algo que me ayudó a decantarme tan rápido”.

Carabán, de 30 años, llegó al Estradense en el año del ascenso a Tercera y vivió la fase de ascenso a Segunda RFEF. En estos años fue un hombre fijo en el centro de la defensa. Ahora, se incorpora a un proyecto nuevo liderado por David Páez y todavía con mucho por hacer en la confección de la plantilla. A estas alturas, el de Vedra es el único central puro en el equipo tras la marca de Uriol y Ánder. “Veremos lo que pasa con jugadores como Juanín o Migui. Está claro que de momento todavía faltan fichajes por hacer. Algunos en la zona de atrás pero también en otras zonas. Casi nos hace falta un jugador por posición”, valoró.