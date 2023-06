Galicia se proclamó el pasado sábado campeona de la Copa de las Regiones UEFA y lo hizo con tres jugadores de las comarcas en sus filas. Los jugadores del Estradense Pablo Carabán y Juan Rey “Juanín”, y el central silledense del Atlético Arteixo, Antonio González, nos hablan de este torneo, coincidiendo todos ellos en que se trató de una aventura que no olvidarán.

Cabe destacar en el caso de Juanín y Carabán que no fueron unos extraños en esta selección gallega de aficionados. Allí se toparon con Ube (Choco), Brais Vidal (Arosa) y Martín Sánchez (Arosa), a los que habría que sumar al estradense Javicho, quien no estuvo convocado para la fase final pero sí estuvo con Galicia en la fase intermedia, y a Coke, que participó en varios entrenamientos. Estos siete jugadores formaron parte del mejor Estradense de la historia, el que disputó la fase de ascenso a Segunda RFEF hace dos temporadas. Todos ellos posaron juntos con la copa en la celebración.

“Aún no somos conscientes de lo que logramos. Creo que dentro de unos quince días comenzaremos a darnos cuenta, cuando veamos que tenemos en casa una medalla de campeones de Europa”, afirmó Juanín al hablar de este torneo internacional. “A nivel amateur, esto es lo máximo que podemos lograr. Este torneo y la fase de ascenso a Segunda con el Estradense fueron los momentos más bonitos para mí”, añadió al tiempo que destacó la unión creada en el vestuario. “En todos los equipos hay individualismo pero aquí no. Esta victoria es de todos”.

“Es una sensación única, como experimentar durante unos días lo que es estar en el fútbol profesional”, señaló Carabán, quien reconoció que le sorprendió entrar en la lista final e incluso el protagonismo que tuvo durante el torneo. “Cualquiera de los que estaba ahí podía jugar. En mi caso ya tengo 30 años y sé que esto es muy difícil que se vuelva a repetir. Es un orgullo. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo que hicimos”, aseguró.

El central del Arteixo por su parte llegaba al torneo un poco justo a nivel físico tras sufrir un esguince en la última jornada de liga. “Iago y Carabán son dos grandes jugadores y estaban mejor que yo para jugar. Yo solo salí un partido para que Carabán no muriese”, afirmó al hablar sobre la pérdida del puesto en el once de Galicia. “Fue una experiencia increíble. Es lo más cerca que vamos a estar del fútbol profesional, con diez días de concentraciones, pensando solo en el fútbol, y diez personas cuidando de nosotros. La fase intermedia ya fuera muy bonita pero esta, con tanta gente animándonos, es algo que no olvidaré en la vida”, aseguró. Antonio ya vuelve ahora a pensar en el Arteixo, con quien ya ha cerrado su renovación.