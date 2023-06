Puede que muchos aficionados del Estradense no conozcan a Yoseban Montoto Estévez, más conocido en el mundo del fútbol como ‘Yosi’ pero el jugador de Vedra fue uno de los fichajes más prometedores del equipo la temporada pasada. Sin embargo, el lateral no llegó a debutar en partido oficial con los rojillos. Durante un amistoso de pretemporada el jugador se rompió el ligamento cruzado anterior, diciendo adiós a la temporada de manera prematura.

A pesar de ese año en blanco, el Estradense ha decidido renovar a Yosi para esta temporada. “Le estoy agradecido al club por seguir contando conmigo. Sé que después de una lesión así muchos equipos tendrían dudas por si recuperé bien”, manifestó el exjugador del Sigüeiro de 20 años. Yosi ya trabaja pensando en el inicio de la pretemporada. Lo hace con el grupo de entrenamiento creado por jugadores del equipo para estas semanas previas. “Creo que estoy con demasiadas ganas. Tengo que apretar en los entrenamientos para llegar lo mejor posible. No me importa porque siempre me gustó entrenar”, manifestó.

Con la renovación del Yosi el Estradense aumenta su nómina de jugadores renovados hasta nueve: Coke, Javicho, Óscar, Ángel, Brais Calvo, Porrúa, Fuentes, Raúl y Yosi. Son baja Cascallar, Ánder, Mateo, Sanabria, Vicente, Uriol y Mella. Quedan todavía por renovar Carabán, Juanín, Ivi, Miguel y Migui. Por el momento el equipo todavía no ha realizado ningún fichaje.