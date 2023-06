El Estradense ha logrado atar a uno de sus hombres con más pretendientes tras su gran temporada. A sus 20 años Raúl García Martiñán fue una de las grandes sorpresas en el Municipal de A Estrada, pasando en solo año y medio del equipo filial de Segunda Autonómica a ser una pieza clave para Nacho Fernández. El centrocampista de Caldas respondió a la confianza del técnico con grandes actuaciones y cinco goles. Su progresión no pasó desapercibida en el fútbol gallego, con equipos como el Arosa o el filial del Pontevedra llamando a su puerta. Raúl sin embargo ha decidido seguir en el Estradense, valorando el “ambicioso proyecto” y la conversación que mantuvo con el nuevo técnico, David Páez.

“El míster me dijo que confiaba en mí y eso me terminó de convencer”, reconoció el centrocampista, quien busca un sitio en que poder continuar con su progresión. “En el Estradense me dieron confianza y eso me permitió recuperar mi mejor nivel”, argumentó, aunque lamentó lo cerca que se quedaron de meterse en la fase de ascenso. Raúl agradeció además el paso adelante que dio sobre el campo, acercándose al área contraria, una posición diferente a la que ocupaba en su etapa en la cantera.