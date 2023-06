El Club Deportivo Lalín fue recibido ayer por el alcalde, José Crespo, en el consistorio municipal. Los rojinegros no lograron ningún título esta temporada ni consiguieron un año más su objetivo de ascender a Preferente Autonómica y sin embargo recibieron un tratamiento especial. Este gesto ejemplifica la situación de un equipo acostumbrado a grandes gestas pero que durante varias temporadas ha vivido en un atípico ostracismo en el infierno de Primera Autonómica. Los rojinegros sin embargo lograron este año una victoria que va más allá del campo.

El equipo de Toño González afrontaba las últimas jornadas de liga sin casi opciones de meterse en la fase de ascenso tras una nueva derrota. A partir de ahí, no había margen de error. Solo quedaba ganar, ganar y volver a ganar, aguardando además por los fallos de los rivales. Y lo hicieron. Su alocada cabalgada hacia el play off de ascenso y después hacia la final fue el reclamo perfecto para una afición que regresó en masa al Cortizo para arropar a su equipo en esas, valga la redundancia, finales sin fin. El sueño de los rojinegros acabó en la cara o cruz de los penaltis. Sin embargo, al mirar atrás se dieron cuenta de que había cientos de personas tras ellos. No está mal como consuelo.

Este punto y aparte a su historia ha supuesto sin embargo un cambio a lo que se esperaba en el siguiente párrafo. Ahora el horizonte del Lalín ya no está tan oscuro, algo que explica en parte la decisión de David Méndez y su directiva de seguir cuatro años más al frente del club cuando hace unas semanas anunciaban su marcha. Ahora sin embargo, queda mucho por hacer.

El renovado presidente vivió una asamblea rápida que sin embargo dejó muchos interrogantes en el aire. Ya en frío, Méndez reiteró su intención de seguir contando con Toño González en el banquillo y de mantener el bloque de este año con algunos refuerzos puntuales. Sin embargo, todo está a la espera de una reunión que la directiva mantendrá el fin de semana en la que está previsto que se marquen las bases del nuevo proyecto a nivel deportivo. Méndez también aguarda cerrar en los próximos días la incorporación de nuevos directivos.

Y todo esto con la duda que abre la situación del O Pino, equipo cuya presencia en Preferente el año que viene está en el aire. En caso de renunciar, su plaza sería para el Lalín. Eso sin embargo no lo sabrán hasta el 17 de julio, por lo que la planificación del equipo debe seguir adelante.