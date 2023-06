El Estradense sigue avanzando en la confección de la plantilla para la próxima temporada. Tras la llegada de David Páez al banquillo se han sucedido las renovaciones y las bajas dentro del plantel. Esta lista se amplió ayer con la renovación del centrocampista Pablo Porrúa, mientras que el club ha anunciado la marcha de los defensas Ander Bellido y MateoMariño. Porrúa se une así a Coke, Javicho y Fuentes en el capítulo de renovaciones, mientras que Ander y Mateo se suman a Cascallar, Uriol y Sanabria en las bajas, a las que habría que sumar con respecto al año pasado al retirado Vicente.

Porrúa reconoció ayer que, a pesar de contar con otras opciones, se mostró atraído por el nuevo proyecto presentado por el Estradense y también por la llegada al banquillo de David Páez, a quien conoce de su etapa en la cantera del Deportivo. “Al final tiró el sentimiento”, afirmó al tiempo que afirmó sentirse contento en sus cuatro temporadas en A Estrada.

Mateo por su parte explicó que su baja se debe a una decisión personal, ya que el club le planteó la renovación. “Es una cuestión que viene por temas académicos. Contaban conmigo pero ya sabía que iba a tener complicado compaginar mis estudios con el fútbol, así que para el año, en principio, no voy a jugar”, afirmó un hombre que llevaba tres años en el club. “Estos fueron los tres mejores años de mi vida futbolística. Aquí coincidí con mucha gente que conocía y estuve muy contento. Además, esta directiva te trata muy bien y te da todas las facilidades”, afirmó al tiempo que valoró la “suerte” de haber disputado la fase ascenso a Segunda.

Ander por su parte lamentó la decisión del nuevo entrenador. “Hablé con el club hace un mes y la intención era que renovase. Él sin embargo tiene dudas sobre mí y cuando es así, lo mejor es echarse a un lado”, explicó. “Es un entrenador nuevo con nuevas ideas pero las cosas se pudieron hacer de otra manera. Creo que tengo cualidades para jugar en el Estradense y en Tercera. No entiendo como un entrenador que no nos conoce llega y empieza a dar bajas”, lamentó un hombre que llevaba cinco años en el club y que no se cierra las puertas a regresar en el futuro.